Kronprinseparret: Alle børn skal kunne føle sig trygge

Danmarks kommende konge, prins Christian, er elev på Herlufsholm. Det har han været siden august sidste år, og til sommer får han selskab af sin søster prinsesse Isabella.

Siden TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' udkom sidste uge, har mange været interesserede i udtalelser fra kronprinsparret.

Nu har kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, sendt en udtalelse til TV 2:

'Der er mange, der spørger til kronprinsparrets holdning til deres børns fremtid på Herlufsholm. Jeg kan kun gentage, at for kronprinsparret er det afgørende, at ikke kun deres eget barn, men alle de børn og unge, som går på skolen, kan føle sig trygge i deres skolegang.'

Dybt rystede

Sidste uge udtalte kronprinsparret, at de var dybt rystede over det, der var kommet frem i dokumentaren.

'Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige,' lød det blandt andet i en skriftlig udtalelse på kongehusets sociale medier.

Ekstra Bladet konfronterede sidste uge kronsprins Frederik med dokumentaren.

Joachim og Alexandra er rasende

Tidligere har prins Christians fætter prins Nikolai også gået på skolen.

Eksrektor Klaus Eusebius Jakobsen fortalte tirsdag til TV 2 Øst, at prins Nikolai i sin tid havde brudt Herlufsholms alkoholregler.

Prins Nikolai kunne ikke overholde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm i Næstved. Det står klart, efter den tidligere rektor på skolen Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm gav prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken.

Prins Nikolais forældre, prins Joachim og grevinde Alexandra, var rasende over, at eksrektoren udleverede oplysningerne.

'Han har svigtet sin elevs tillid og fortrolighed, og Prins Nikolais straf for i sin tid at overtræde skolens alkoholregler skal ikke bruges til at flytte fokus fra de alvorlige hændelser, som for nylig er kommet for dagen,' udtalte parret i en skriftlig kommentar.

Klaus Eusebius Jakobsen har siden sendt en undskyldning til prinserne og grevinden.