Kronprinsesse Mary skrider fra pressen

Tirsdag var kronprinsesse Mary ikke meget for at tale om Herlufsholm og skyndte sig videre, da de fremmødte journalister forsøgte at stille kritiske spørgsmål

Tirsdag formiddag gæstede kronprinsesse Mary på vegne af Mary Fonden Haslev Idrætsefterskole for at sætte fokus på unges trivsel som led i trivselsprojektet Me&We.

Og i den forbindelse stillede hun kort op foran den fremmødte presse for at komme eventuelle kritiske spørgsmål om Mary Fonden og Herlufsholm, hvor hendes søn prins Christian i øjeblikket går, i forkøbet.

- Jeg ved, der sikkert er nogle, der gerne vil stille spørgsmål til min rolle som forkvinde for Mary Fonden, og til det vil jeg sige, at mobning og vold aldrig er acceptabelt, og det kan aldrig retfærdiggøres, lød det fra kronprinsesse Mary, der fortsatte:

- Det skal bekæmpes og forebygges. Det var min holdning for 15 år siden, da jeg startede Mary Fonden, og det er også min holdning i dag. Vores arbejde i Mary Fonden med at bekæmpe og forebygge mobning og vold og at bidrage til skabelse af inkluderende fællesskaber er uændret. Og vores arbejde fortsætter ufortrødent. Tak for i dag, lød det videre.

- Hvordan synes de, at Mary Fonden lever op til Herlufsholms kodeks? lød det fra Ekstra Bladets udsendte journalist som opfølgende spørgsmål, men kronprinsesse Mary havde tilsyneladende ikke lyst til at sige andet end den på forhånd indøvede tale.

I stedet skyndte hun sig ind i sin bil uden at svare på spørgsmål fra den fremmødte presse, hvorefter hun hurtigt forsvandt fra stedet.

Kronprinsesse Mary besøgte efterskolen, hvor hun blandt andet indgik i dialog med skolens elever om temaer som ensomhed, usikkerhed og fællesskab. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Børnene fortsatte

I sidste uge bekræftede kongehuset over for Ekstra Bladet, at de mange skandalesager fra Herlufsholm ikke får betydning for prins Christian og prinsesse Isabellas tilknytning til skolen.

- Som det ser ud nu, er der ingen ændringer i forhold til de kongelige børns skolegang, lød det i den forbindelse fra kongehusets kommunikationschef Lene Balleby.

Prins Christian vil således fortsætte sin skolegang ufortrødent, mens prinsesse Isabella efter planen starter på skolen efter sommerferien.

Kronprinsesse Mary gav sig tid til at tale med eleverne på efterskolen under sit besøg. Foto: Per Rasmussen

Inden da havde Ekstra Bladet flere gange forsøgt at få kronprinsparret til at forholde sig til, hvorvidt deres børn kunne fortsætte med at gå på skolen - blandt andet til afviklingen af Royal Run, hvor kronprins Frederik dog ikke havde meget lyst til at tale om det emne.

- Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, lød det fra kronprins Frederik, der fortsatte:

- Vi skal snakke om, at vi er sammen i dag, og tænke på alt det gode, der sker, og al den gode trivsel, som det her løb giver.

Kronprinsesse Mary var ikke meget for at svare på spørgsmål fra den fremmødte presse. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Den seneste tid har der været massiv kritik af Herlufsholm i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', hvor mobning, krænkelser og overgreb blev beskrevet som en del af hverdagen for eleverne på skolen.

Det førte blandt andet til, at den forhenværende rektor Mikkel Kjellberg blev fyret.

Ekstra Bladet har den seneste tid gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Helle Østergaard, direktøren i Mary Fonden, men det har ikke været muligt.