Kronprinsesse Mary tog røven på alle

Flere danskere var lørdag mødt op på Amalienborg Slotsplads i håbet om at få et glimt af den kongelige fødselar, kronprinsesse Mary, som fylder 50 år.

Og kronprinsessen kom da også mod forventning ud på slotspladsen med tre af sine børn og vinkede til de fremmødte ved middagstid.

Oprindeligt skulle der have været afholdt et gallataffel på Rosenborg Slot 4. februar, men det valgte kronprinsesse Mary at aflyse på grund af coronasituationen.

I stedet er der i ugens løb blevet afholdt flere begivenheder i anledningen af den runde fødselsdag.

Blandt andet forestod kronprinsessen mandag åbningen af særudstillingen 'Mary og Kronprinsesserne' på Koldinghus i Kolding.

Der var kig fra solen flere gange lørdag, hvor en folkemængde havde samlet sig på Amalienborg Slotsplads i anledningen af kronprinsesse Marys 50 års fødselsdag. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Onsdag besøgte Mary Københavns Zoologiske Have. Her tog hun første spadestik til et nyt anlæg tilegnet de australske dyr, som får navnet 'Marys Australske Have'.

Og torsdag blev et nyt portræt af kronprinsessen afsløret på Frederiksborg Slot i forbindelse med åbningen af særudstillingen 'H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972-2022'.

Søndag overværer kronprinsfamilien TV 2's fødselsdagsshow 'Mary 50 - vi fejrer Danmarks kronprinsesse'. Showet finder sted i Vilhelm Lauritzen Terminal i Kastrup.

Fejringen lørdag bliver holdt privat.