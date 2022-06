Kronprinsparrets børn dropper Herlufsholm

Prins Christian er færdig på Herlufsholm, og prinsesse Isabella starter ikke efter sommerferien alligevel.

Det oplyses søndag på kongehusets hjemmeside.

'Spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabellas skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden,' lyder beskeden blandt andet, der fortsætter:

'Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel. Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om, at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu.'

Skandalerapport blev den sidste dråbe

Udmeldingen kommer efter en række skandaler i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufholms hemmeligheder', der ramte offentligheden tidligere i år. Her blev der afsløret flere yderst kritisable forhold - blandt andet en lang række sager om mobning, krænkelser og vold, som tilsyneladende er blevet ignoreret af skolens ledelse.

Siden har flere medier - heriblandt Ekstra Bladet - fulgt op og afsløret den ene skandale efter den anden på skolen, men kronprinsparret har gentagne gange fortalt, at børnene fortsat ville have en fremtid på skolen.

Lørdag aften trak hele Herlufsholm-bestyrelsen sig så tilbage. Det skete, efter bestyrelsen havde modtaget et partshøringsudkast fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som rettede en hård kritik mod bestyrelsen og varslede en række sanktioner.

Af partshøringsudkastet fremgår det blandt andet, at styrelsen er alvorligt bekymret for 'elevtrivslen på skolen'.

Det fremgår videre, at styrelsen har set 'alvorlige brud på loven' i forbindelse med undersøgelsen af skolen, og at bestyrelsens udførelse af deres opgaver har været 'meget utilstrækkelig', og at de ikke har overholdt deres oplysningspligt.

Ekstra Bladet forsøgte lørdag aften at få kontakt til kongehuset for at høre deres reaktion på STUK-rapporten, men det var ikke muligt at få en kommentar.

Mindre end 24 timer efter har kongehuset så taget konsekvensen.

Skandalen på Herlufsholm kostede også forhenværende rektor Mikkel Kjellberg jobbet. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Fremtiden uvis

Hvor prins Christian skal færdiggøre sin gymnasietid, og hvor prinsesse Isabella skal gøre folkeskolen færdig, står endnu uklart.

'Vi vil i løbet af sommeren sammen med vores børn tage en beslutning om deres fremtidige skolevalg. Med tanke på de mange elever, der fortsætter på Herlufsholm, er det vores håb, at skolen nu får mere ro til at sikre de nødvendige ændringer og lykkes med at skabe en kultur, hvor alle kan trives og føle sig trygge,' oplyser kongehuset.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den nu fratrådte bestyrelse, der dog tilsyneladende er krøbet i flyverskjul. Dermed har det ikke været muligt at stille spørgsmål til den pressemeddelelse, de sendte ud lørdag, hvor de gjorde det klart, at de var uenige i STUK-vurderingen, selvom de valgte at forlade deres poster.