Langer ud: Det er urimeligt

Igennem årene har prins Joachim fået en del kritik af danskerne - blandt andet for til tider at være arrogant og mindre folkelig end flere af de andre medlemmer af det danske kongehus.

Den kritik er da heller ikke gået forbi næserne på hans to ældste sønner, 22-årige prins Nikolai og 19-årige prins Felix.

I et stort interview med Billed-Bladet fortæller de to prinser, at de ikke synes, kritikken af deres far igennem årene har været rimelig.

- Kritikken er urimelig. Jeg ved ikke, om det er noget, vi som sådan mærker noget til. Igen er vi først og fremmest glade for, at det ikke er os. Men det er jo klart, at det også går ud over os, når det er vores forældre, vores far i særdeleshed, og når vi også selv synes, det er uretfærdigt, lyder det fra prins Nikolai i interviewet.

Prins Nikolai og prins Felix har for nylig givet et stort interview til Billed-Bladet. Foto: Anthon Unger

Ser positivt på det

Prins Felix fortæller i samme omgang, at han dog vælger at se positivt på det, og at han fokuserer på de tidspunkter, hvor hans far får ros. For eksempel for de historiske programmer, han har lavet igennem tiden - eksempelvis DR-programmet 'Prins Joachim fortæller'.

De to prinser siger i samme omgang, at deres familie dog også ofte har oplevet kærlighed fra danskerne, og at de især sætter pris på den omsorg, deres far fik fra danskerne, da han tilbage i 2020 blev indlagt med en blodprop i hjernen.

Prins Joachim blev i 2020 ramt af en blodprop i hjernen. Foto: Anthon Unger

I interviewet i Billed-Bladet fortæller prins Nikolai og prins Felix, at de var rigtig glade for den måde, 'hele Danmark tog hånd om ham (prins Joachim, red.)' og sendte søde beskeder i familiens retning, og at også deres far satte stor pris på det.

Ifølge prins Nikolai er det dog ærgerligt, at det skulle komme så langt ud, før danskerne kunne se positivt på deres far.

