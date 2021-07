Langer ud: - Dobbeltmoralsk

Ekstra Bladet i Færøerne: Når dronningen må besøge Færøerne, mens koncerter og festivaler skal aflyse, er det et udtryk for dobbeltmoral fra landsstyret, mener færøsk politiker

TÓRSHAVN: Mange arrangementer som festivaler, koncerter og lignende er aflyst på Færøerne for at holde smittetrykket med corona nede.

Alligevel må dronningen komme på besøg, og med hende følger en stor gruppe danskere.

Det møder kritik på Færøerne, hvor befolkningen i den grad er splittede over, om regenten overhovedet skulle være dukket op.

Delte meninger

En meningsmåling lavet af det lokale bureau Spyr.fo på vegne af mediet KVF forud for dronningens besøg, viste en enormt splittet befolkning, når det kom til spørgsmål om, hvorvidt dronningen skulle på besøg.

Her mente 40 procent, at besøget skulle være aflyst. Yderligere 40 procent mente, at det skulle afvikles som planlagt, mens 20 procent var i tvivl.

Bjarni Kárason Petersen er imod besøget fra dronningen midt under corona. Han mener, at man som minimum kunne have udskudt det. Foto: Emil Agerskov

- Dobbeltmoral

En af de færinger, der ville have besøget aflyst, er Bjarni Kárason Petersen, som er politiker og lagtingsmedlem for partiet Framsókn, der går ind for færøsk selvstændighed.

- Nu har dronningen været på Færøerne adskillige gange, hvor det ikke har været noget problem, men i år er vi i den situation, at der er et relativt højt smittetryk på Færøerne, og lagmanden og landsstyret har opfordret færøiske arrangører til at aflyse deres arrangementer.

- Samtidig med, at man opfordrer færinger til at gøre det, insisterer man på at afholde dronningebesøget, som potentielt kan føre større smitte med sig. Det er ikke dronningebesøget i sig selv, der er et problem, det er det, at landsstyret har en dobbeltmoral, hvor man opfordrer færinger til at gøre en ting, men så gør landsstyret noget andet.

Der var masser af fremmødte mennesker i bygden Toftir, da dronningen kom på besøg, og de stod tæt pakket. Foto: Emil Agerskov

- Hvad er det for nogle arrangementer, der er aflyst?

- Det er for eksempel større festivaller som 'G!-festival' og 'Sommerfestival', hvor der selvfølgelig kommer temmeligt mange mennesker, men det er også mindre begivenheder her i Tórshavn som koncerter og sommerlejr.

- Det hele bliver aflyst, men samtidig kan man invitere over 100 udlændinge - i dette tilfælde danskere - til Færøerne, hvor de kan rejse på tværs af landet og potentielt bære smitte med sig.

- Så det er coronasituationen og ikke et ønske om selvstændighed, der gør det?

- Nej, det er en anden diskussion, tror jeg. Det er selvfølgelig også en vigtig diskussion, men lige nu er det den her lidt hykleriske måde, man gebærder sig på, når landsstyret har nogle opfordringer og anbefalinger, som den færøske befolkning skal forholde sig til, men de gider ikke helt selv at følge dem, siger Bjarni Kárason Petersen.