Lønkongen: Ingen ved helt hvad han skal

Politikerne har sikret prins Joachim 11.381.988 skattefrie kroner hen over de næste tre år. Men de aner ikke, hvad han konkret skal lave for skatteydernes penge

I Danmark får prins Joachim aldrig titlen konge.

Men når han i dag tiltræder sin nye stilling som forsvarsindustriattaché i Washington D.C., bliver han en slags konge. Lønkonge i hvert fald.

Et stort flertal i Folketinget besluttede nemlig tidligere i år, at prins Joachim kunne tage sine skattefrie millioner med ud af Danmark.

Det sikrer prins Joachim en månedlig indkomst på svimlende 330.450 kroner. Prins Joachims forgænger på posten fik til sammenligning 68.613,33 kroner om måneden.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået.

Men flere af de politikere, der stemte for, at prins Joachim kunne tage sine årpenge med til USA og dermed gjorde ham til lønkonge, aner ikke engang, hvad prinsen helt konkret skal lave for de danske skatteborgers penge.

- Det ved jeg ikke, overhovedet ikke, men jeg ved faktisk heller ikke, hvad du laver, lød det fra Nye Borgerliges Kim Edbjerg Andersen, da Ekstra Bladet spurgte, om han ikke kunne forklare, hvad en forsvarsindustriattaché konkret laver.

Et spørgsmål, der også drillede Henrik Frandsen for Moderaterne.

- Det kan jeg jo ikke forklare, men jeg ved, at det er en meget vigtig opgave. Altså, jeg ved ikke, hvad han laver til daglig, men det er en meget, meget vigtig opgave i forhold til Danmarks relationer til USA.

- Hvis du ikke konkret ved, hvad han skal lave, hvordan kan du så vide, at det er vigtigt?

- Jamen altså, jeg ved jo heller ikke, hvad du konkret laver til daglig, men altså sådan er det. Du ved sikkert heller ikke, hvad jeg konkret laver til daglig. Jeg ved bare, at det er en vigtig funktion, han skal udfylde.

Prins Joachim fik i 1995, hvor han giftede sig med grevinde Alexandra, en fed bryllupsgave i form af skattefri apanage. Politikerne har sørget for, at han får lov til at tage pengene med til USA. Foto: Søren Lorenzen

Pindemadder og middage

Ekstra Bladet har tidligere spurgt Claus Mathiesen, der er lektor hos Forsvarsakademiet, hvad en forsvarsindustriattaché egentlig laver.

- Prins Joachim kommer til at spille en vigtig rolle i at få etableret kontakter til de amerikanske våbenproducerende virksomheder og pleje og udbygge netværket, som er noget af det allervigtigste. Det kan gøres ved at besøge virksomheder, som man opsøger, hvis Danmark har et ønske om at indkøbe noget bestemt, forklarede han dengang og fortsatte.

- Jeg ved fra min egen tid, at arbejdsdagen dels er inden for ambassadens åbningstid, dels er der tit og ofte receptioner, middage, og hvad der ellers hører sig til, når man formidler kontakter.

Prins Joachim skal have 330.450 kroner hver måned med sig til USA, hvis det står til en række partier i Folketinget

Bryllupsgave i millionklassen

Prins Joachim fik i 1995 en bryllupsgave, vi andre kun kan drømme om, nemlig millioner i massevis.

Et stort flertal i Folketinget sikrede nemlig dengang, at prins Joachim kunne få apanage, hvilket ellers siden 1849 havde været kutyme kun blev givet til tronfølgere og deres ægtefæller samt til enkedronninger. Da prins Joachim giftede sig med Alexandra, blev der altså gjort en undtagelse.

Millionerne, som prins Joachim årligt får, må ifølge grundlovens paragraf 11 ikke nydes uden for Danmarks grænser. Derfor fremsatte statsminister Mette Frederiksen i marts et forslag om, at dronningens yngste søn skulle kunne have sine skattefrie millioner med til Washington. Noget, et stort flertal stemte for.

Det samme skete, da prins Joachim i 2020 tiltrådte stillingen som forsvarsattaché i Paris. Det betød, at den danske prins blev den bedst betalte soldat i hele Forsvaret og fik hele tre gange mere end den højest betalte ansat i Forsvaret på daværende tidspunkt, nemlig den tidligere forsvarschef Bjørn Bisserup.

Prins Joachim blev, da han tiltrådte stillingen som forsvarsattaché i Paris, udnævnt til brigadegeneral. Foto: Holger Bundgaard/Ritzau Scanpix

Da prins Joachim tiltrådte stilling som forsvarsattaché i Paris, blev han samtidig udnævnt til brigadegeneral.

Det betyder, at hvis Jokke havde været på lønningslisten i Washington fra 1. september, ville han have sneget sig op på en grundløn på 57.084,43 kroner og et stillingsbestemt tillæg på 5.410,84 kroner samt de tillæg han derudover ville kunnet havde forhandle sig frem til.

I stedet kan prins Joachim nyde 330.450 kroner, som er det, prins Joachim får i apanage om måneden takket være Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, de konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.