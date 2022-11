'Luk lortet': Bliv hjemme, Frede

VM i Qatar nærmer sig med hastige skridt, så Ekstra Bladet er gået på gaden, for at få danskernes syn på, hvorvidt det officielle Danmark skal deltage ved festlighederne.

Flere danskere mener, at både kronprins Frederik, fungerende kulturminister Anne Halsboe-Jørgensen (S) og de medier, der skal til ørkenstaten for at dække det udskældte VM, bør blive hjemme fra Qatar

Der er 11 dage, til det udskældte verdensmesterskab i fodbold sparkes i gang i Qatar.

Men i skrivende stund vides det ikke, om f.eks. kronprins Frederik eller fungerende kulturminister Anne Halsboe-Jørgensen (S) rejser til ørkenstaten for at følge og støtte det danske herrelandshold.

Men hvad tænker danskerne? Skal kronprinsen, kulturministeren og de danske medier rejse til Qatar?

Og vil danskerne tænde for fjernsynet for at se verdens bedste mandskaber kæmpe om det gyldne trofæ?

Ekstra Bladet har været en tur på gaden for at få svar på de spørgsmål, og der tegner sig et klart billede.

- Jeg synes, at de skal blive hjemme. Jeg synes, det er et forkert signal at sende. Jeg synes, at den måde, som Qatar behandler både arbejdere, mennesker, LGBT-folk og generelt folk, som ikke synes det samme som dem, på, er rigtig dårlig. Og det er jeg ikke okay med, lyder ordene fra 47-årige Catrine Amtorp.

- Jeg synes ikke, de skal derned. Fodboldspillerne skal derned, men der skal ikke være nogen fra det officielle Danmark. Det, synes jeg, er forkert, siger 69-årige Marlies Christensen.

Catrine Amtorp bryder sig ikke om VM i Qatar. Foto: Jonas Olufson

'Luk lortet'

Flere medier rejser til Qatar for at dække den omdiskuterede slutrunde. Og det er ikke alle, som er begejstrede for den beslutning.

- Jeg tænker, at de skal lade være med at rejse derned. Jeg synes ikke, at vi skal give dem (Qatar, red.) nogen som helst grund til at tro, at det er okay. For det er ikke okay. Luk lortet.

- Jeg vil mene, at de ikke burde gøre det. Alligevel vil det være meget absurd, hvis de ikke gjorde det.

Sådan lyder flere af de kommentarer, Ekstra Bladet fik, da vi tog på gaden.

De danskere, som Ekstra Bladet har talt med, rejser ikke til Qatar. Og det er heller ikke alle, der skal se slutrunden i fjernsynet.

- Jeg springer det over. Jeg plejer at se det, men jeg springer det over denne her gang. Jeg synes ikke, der er noget at støtte op om.

For 65-årige Claus Madsen er det ikke blot afsløringerne om arbejdernes slavelignende forhold, der betyder, at han ikke kommer til at følge VM hjemme fra stuen.

- Jeg kommer ikke til at se det. Jeg har ikke et tv, så simpelt er det.

Claus Madsen mener ikke, at hverken kronprinsen eller kulturministeren bør rejse til Qatar. Foto: Jonas Olufson

Nægter at svare

I skrivende stund har hverken kronprins Frederik eller fungerende kulturminister, Anne Halsboe-Jørgensen (S), meldt ud, om de rejser til Qatar eller ej.

Ekstra Bladet fik for nylig talt med prinsen i Vietnam i forbindelse med et erhvervsfremstød. Her ville han ikke svare på, om han drager til ørkenstaten.

På den anden side har Anne Halsboe-Jørgensen tidligere fortalt i et interview med Ekstra Bladet, at det ikke gør nogen gavn at blive væk.

VM i Qatar starter 20. november og løber frem til 18. december.

Verdensmesterskabet er op til slutrunden blevet kritiseret heftigt for at overtræde menneskerettigheder, ligesom Ekstra Bladet har været med til at dække den kritisable omgang med migrantarbejdere.