Mænger sig med de kongelige: Så tætte er de

Hverken på hovedkontoret i Søborg, i villaen i Klampenborg eller på luksusgodset i Sydsverige har det været muligt at finde Mette og Bengt Sundstrøm. I håbet om at få svar på en række presserende spørgsmål tog Ekstra Bladet derfor til Sydfrankrig, men heller ikke her, på deres luksuriøse vinslot, var det kulørte Lauritz.com-ægtepar at finde