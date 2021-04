Marie slog alarm: - Det var meget forfærdeligt

Prinsesse Marie vidste med det samme, at der var noget helt galt, da prins Joachim i sommer blev ramt af en blodprop i hjernen, fortæller hun i et nyt interview

Da prins Joachim 24. juli sidste år blev ramt af en blodprop i hjernen, var det prinsesse Marie, der handlede hurtigt.

Det fortæller hun og prins Joachim i et stort interview med Hjernesagen, hvor de sætter ord på den voldsomme oplevelse.

- Jeg vidste med det samme, at der var noget alvorlig galt med hans hjerne. Jeg kunne se hans ansigtslammelse, det var – det var meget, meget forfærdeligt. Det er billeder, som for altid er i mit hoved, siger prinsessen i interviewet.

Hun fortæller, at hun lagde mærke til, at han begyndte at vrøvle, og derfor slog hun med det samme alarm.

Ambulancen ankom til familieslottet Château de Caix i nærheden af den sydfranske by Cahors efter blot 15 minutter.

Prinsen blev fragtet til det lokale hospital, og sidenhen blev han indlagt i Toulouse.

Prins Joachim blev udskrevet i begyndelsen af august, og i midten af september var han igen så frisk, at han kunne arbejde.

I interviewet fortæller han, at han kan huske alt, hvad der skete på dagen og i dagene efter, og at han er stolt over sin hustrus hurtige reaktion.

Prins Joachim udskrevet

Interviewet med Hjernesagen blev gennemført over en videoforbindelse. Foto: Hjernesagen/Aguirre/Free

'Frygteligt'

Kongehuset har også delt en bid af interviewet på Instagram, hvor de skriver, at det har været vigtigt for prins Joachim og prinsesse Marie at understrege to ting: At man skal reagere omgående på faresignaler, og at man ikke må glemme de pårørende.

- Det er svært ikke at tænke på, hvad der kunne være sket, og jeg synes, at vi har lært, at det er forfærdeligt for den, der bliver ramt, men lige ved siden af står der nogen andre, som det er lige så frygteligt for. Det må man aldrig glemme, siger prins Joachim i interviewet.

Kongehuset skriver, at interviewet på grund af coronarestriktionerne blev gennemført over ved hjælp af en videoforbindelse til prinsen og prinsessen i Paris.

Her bor de, fordi prins Joachim siden september har arbejdet som forsvarsattaché ved den danske ambassade.

