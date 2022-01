Mary aflyser

Der skulle ellers have været det helt store taffel, når kronprinsesse Mary fyldte 50.

Det har kongehuset dog nu valgt at aflyse.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Hendes Majestæt Dronningen har sammen med Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen besluttet at aflyse det planlagte gallataffel på Rosenborg Slot den 4. februar 2022 i anledning af Kronprinsessens 50-års fødselsdag', lyder det.

Sammen med dronningen har Mary valgt at aflyse sin fejring. Foto: Ritzau/Scanpix

Aflysningen skyldes, at man ikke mener, festlighederne kan afvikles med den nuværende corona-situation.

'Aflysningen sker på baggrund af den aktuelle situation med smitte i samfundet og den usikkerhed, der fortsat er om udviklingen af Covid-19. Beslutningen er desuden taget i respekt for de mange samarbejdspartnere, der er involveret i en fejring af denne størrelse. Et arbejde der forestod i de kommende uger og som ville blive særdeles vanskeligt at gennemføre'.

Dermed bliver dagen fejret privat.

'På selve dagen vil Kronprinsessens 50-års fødselsdag således udelukkende blive markeret privat', skriver kommunikationschef Lene Balleby.

Tidligere har kongehuset meldt ud, at man også kommer til at fejre dronning Margrethes regeringsjubilæum uden de store offentlige begivenheder.