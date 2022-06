Mary i stor modvind: Det klinger hult

Kronprinsesse Mary er havnet i noget af et stormvejr.

Mange danskere fatter ikke, hvordan hun gennem sin fond, Mary Fonden, kan være forkæmper for, at børn og unge ikke skal mobbe hinanden, samtidig med at hun sender sine to ældste børn i skole på Herlufsholm.

Det kommer meget tydeligt til udtryk på kongehusets Instagram-profil i forbindelse med det opslag, der blev postet efter Marys på besøg på Haslev Idrætsefterskole tirsdag formiddag. Anledning til besøget på skolen var Mary Fondens nye trivselsprogram, Me&We, der er en særlig uddannelse af lærere, som har til formål at styrke unges sociale kompetencer.

Et særdeles hæderligt formål, der - ifølge flere - dog klinger noget hult, når kongehuset få dage inden har bekræftet, at kronprinsparrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella, skal gå på skandaleskolen Herlufsholm efter sommerferien.

Massive problemer med mobning, vold og krænkelser kom frem i lyset i forbindelse med TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' - alligevel holder Mary og Frederik fast i, at deres børn godt kan gå der.

På Instagram regner kritikken ned over Marys dobbeltmoral.

'Ja respekten omkring Mary fonden og kronprinsessen er desværre fuldstændigt forsvundet. Jeg gider ikke høre mere om fondens ellers fantastiske formål. Desværre!', skriver en.

Og flere stemmer i.

'Det klinger sku’ noget hult, at kronprinsen prøver på at bevare facaden, når hun/de vælger at have deres børn gående på en skole der står for alt andet end det hun formidler i dag!!! Ingen troværdighed tilbage', skriver en anden, mens en tredje kort konstaterer:

'Klinger hult - klæder ikke kongehuset'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Samme holdning

Ekstra Bladet forsøgte tirsdag både at få Mary og Frederik til at forklare, hvorfor de har valgt at holde fast i Christian og Isabellas skolegang på Herlufsholm. Det ville ingen af dem svare på.

- Jeg ved, at der sikkert er nogle, der gerne vil stille spørgsmål til min rolle som forkvinde for Mary Fonden, og til det vil jeg sige, at mobning og vold aldrig er acceptabelt, og det kan aldrig retfærdiggøres, lød det fra kronprinsesse Mary, der fortsatte:

- Det skal bekæmpes og forebygges. Det var min holdning for 15 år siden, da jeg startede Mary Fonden, og det er også min holdning i dag. Vores arbejde i Mary Fonden med at bekæmpe og forebygge mobning og vold og at bidrage til skabelse af inkluderende fællesskaber er uændret. Og vores arbejde fortsætter ufortrødent. Tak for i dag, lød det videre.

Forventeligt

Kronprinsen var mere kort i spyttet.

- Det var forventeligt, sagde han om pressens spørgsmål til Herlufsholm - og gik uden at svare.

Netop svar fra kronprinsparret bliver efterlyst på Instagram.

'Jeg er kæmpe fan af jer, men I er simpelthen nødt til at forklare jer! Det er en forkert strategi, I har valgt. Hvis det handler om at blive for at kunne påvirke det indefra (hvilket jeg virkelig håber), så sig dét', skriver en, men sen anden er mere kontant i sin kommentar.

'Troværdigheden er jo desværre totalt vingeskudt....Skal vores kommende konge virkelig opdrages i et miljø, hvor der sparkes nedad, hvor det er jungleloven - survival of the fittest - der hersker, og hvor den elitære selvforståelse er kørt helt af sporet....?'.

Der er dog også nogle, der mener, at kronprinsparrets valg af skole til deres børn, er helt deres eget valg.

'Så er folkedomstolen i gang. Hvornår blev det acceptabelt at blande sig i andres livsvalg?', lyder kommentaren fra en.

