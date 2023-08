Mary skaber overskrifter i Australien: Nu reagerer minister

Det har - med et glimt i øjet - vakt opsigt i Australien, at australskfødte kronprinesse Mary 'svigtede' sit tidligere hjemland i går ved åbenlyst at heppe på Danmark frem for Australien i landenes indbyrdes VM-kamp

Det hele er skrevet med et glimt i øjet, men alligevel er det blevet til en artikel i det australske, og endda i et stort og kendt medie, at australskfødte kronprinsesse Mary i går 'svigtede sine rødder'.

Det danske kvindelandshold i fodbold spillede mandag mod kronprinsessens fødeland Australien i ottendedelsfinalen ved VM - en kamp, som Danmark i øvrigt tabte 2-0.

Forinden lagde kronprinsesse Mary et opslag op på det danske kongehus' Instagram-profil, hvor støtten til Danmark åbenlyst var størst.

For selvom man på det ene billede ud af to til opslaget kan se kronprinsparrets hund med en fodbold i den australske spillerdragts grønne og gule farver, så ligger kronprinsessen på det andet billede med selvsamme hund, hvor de begge har små danske flag i hovedet.

Annonce:

'Kom så Danmark', står der blandt andet i teksten til opslaget, så man ikke kan være i tvivl om, hvem kronprinsessen heppede på.

Ville ikke tage opkald

Det har nu fået den australske premierminister til at reagere.

Sky News i Australien talte således med Anthony Albanese efter den australske sejr, hvor man spurgte lederen til kronprinsessens valg, og hvorvidt hendes støtte til Danmark og ikke hendes fødeland ville være nok til at fratage hende sit australske statsborgerskab.

- Det tror jeg allerede, at hun har fået. Jeg tror, det er sådan, du bliver en prinsesse, lyder det i en munter tone fra Albanese til Sky News.

Han fortæller samtidig, at man i Australien er 'meget stolte' af deres helt egen danske kronprinesse, men:

- Jeg har ikke talt med hende. Og lige i dag tror jeg ikke, at hun ville tage mit opkald, siger Anthony Albanese med henvisning til det - for danskerne - smertelige nederlag.

Næste opgave for de australske kvinder er på lørdag i kvartfinalen, og her forventer at australske medier, at kronprinsessen - atter - vil holde med sit tidligere hjemland.

For som en bruger, blandt mange andre australske kommentarer, konstaterer under kronprinsessen opslag på Instagram:

'Man kan tage pigen ud af Australien, men ikke Australien ud af pigen'.

Bliv klogere på, hvem der er en del af Mary og Frederiks inderkreds her.