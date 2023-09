Melder ud: Regner ikke med at komme

Alt imens rigtig mange 18-årige kæmper for overhovedet at få en invitation til prins Christian 18-års fødselsdag, så er der tikket et afbud ind.

Afbuddet kommer fra prins Christians fætter grev Nikolai.

Det fortæller eksprinsen til det australske medie 9Honey

- Jeg er selvfølgelig inviteret, desværre tror jeg ikke, at jeg kan deltage på grund af afstanden mellem Australien og Danmark, siger grev Nikolai til mediet og fortsætter:

- Jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg tror nu, at det er mere eller mindre umuligt. Jeg skal også følge med i skolen, og jeg har arbejde her. Mit liv er her for nu.

Hverken Holger Rune eller grev Nikolai kommer til at kaste glans over prins Christians 18-års fødsesdag. Begge har nemlig meldt afbud. Foto: Jens Dresling

Populær fest

Men prins Christian får tydeligvis ikke problemer med at finde andre, der er sikre på, at de kan deltage i hans fødselsdag. På under 24 timer ansøgte 515 aarhusianere om at komme med til den royale fejring.

Prins Christian fylder 18 år 15. oktober, og det er i den forbindelse, at dronning Margrethe om aftenen vil agere vært for festlighederne, som man kan komme med til, hvis man er et ungt menneske på 18 år.

Alle landets kommuner er via Kommunernes Landsforening blevet bedt om at udvælge to 18-årige gæster, der kan være med til at fejre Danmarks kommende konge på Christiansborg Slot. Det er et ønske, at kommunerne repræsenteres af forskellige køn.

Derudover vil repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer og unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, blive inviteret med ind til festlighederne.

Blandt andre har den unge skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl fået en royal invitation.