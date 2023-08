Midt i Ukraine-mystik: Mary bakker op

RETTELSE: DET FREMGIK TIDLIGERE AF DENNE ARTIKEL, AT DRONNINGENS MØDE MED DEN UKRAINSKE PARLAMENTSFORMAND FANDT STED LØRDAG. MØDET FANDT STED I MAJ

Søndag fyger det med spekulationer om, hvorvidt den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj mon aflægger Danmark et besøg, efter han lørdag var i Sverige.

Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen afholder søndag eftermiddag et hemmelighedsfuldt pressemøde på Flyvestation Skrydstrup.

Desuden deltager kronprinsesse Mary søndag eftermiddag i en dansk-ukrainsk gudstjeneste i Haderslev Domkirke, som ligger en kort køretur fra flyvestationen.

Zelenskyj velkommen

Her skal kronprinsessen mødes med lokale, som har tilknytning til Ukraine, og som har gjort en særlig indsats i forbindelse med krigen og modtagelsen af flygtninge.

Annonce:

Det royale visit er dog ikke noget, der hyler domprovst Torben Hjul Andersen ud af den.

- Det er gået lidt stærkt, for vi har kun haft et par dage til at forberede det, men det at holde en gudstjeneste er vi jo heldigvis vant til. Og vi gør os umage, uanset hvem der kommer, siger han til Ekstra Bladet.

- Der har jo været en del skriverier om, at præsident Zelenskyj netop har været i Sverige og måske dukker op i Danmark. Kommer han til gudstjenesten?

- Det er jo en offentlig gudstjeneste og vi skal nok finde et par stole ekstra, hvis han skulle dukke op. Vi har tilrettelagt gudstjenesten ud fra dem, som vi vidste ville komme, og vi glæder os over, at kronprinsessen og det ukrainske ambassadørpar vil være med til at sætte fokus på dem, der har gjort en ekstra indsats med at tage imod flygtninge i lokalområdet, siger Torben Hjul Andersen og tilføjer:

- Kommer der andre, så glæder vi os bare over det, men det vil ikke ændre noget som helst.

Annonce:

Arrangøren oplyser til Ekstra Bladet, at man håber at kunne fylde de 600 pladser i kirken i forbindelse med kronprinsessens besøg.

Tavse om pressemøde

Ekstra Bladet forsøgte lørdag uden held at få svar på, hvad der skal foregå, når regeringstoppen søndag eftermiddag indtager Flyvestationen Skrydstrup.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kunne, da Ekstra Bladet fangede ham til Pride-paraden i København, i hvert fald ikke give et klart svar.

Lars Løkke Rasmussen var mødt op til Copenhagen Pride, men havde svært ved at svare på, om han skal mødes med Zelenskyj i morgen eller ej Lars Løkke Rasmussen var lørdag ikke helt sikker på, hvad søndagen bringer.

- Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg skal i morgen. Jeg er lige landet fra Kina, lød det fra Løkke efter en lang tænkepause.

- Ved du, om din statsminister skal møde Zelynskyj?

- Prøv lige at høre. Jeg tager en dag ad gangen. Ellers får jeg stress og det skal man ikke have i mit job, ved du, sagde udenrigsministeren.

Zelynskyj oplyste selv i forbindelse med sit besøg i Sverige, at han søndag skulle mødes med 'andre lande om militære donationer'.

Annonce:

- I morgen kommer jeg til at have forhandlinger med andre lande, der støtter os i at levere det udstyr, der kræves for at vinde denne krig, sagde den ukrainske præsident ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Støtter Ukraine

Krigshærgede Ukraine modtager støtte allevegne fra. Lørdag mødtes den svenske kongefamilie med den ukrainske præsident og førstedame, ligesom det danske kongehus også tidligere har udtrykt støtte til Ukraine.

Dronning Margrethe mødtes tilbage i maj med Folketingets formand Søren Gade med den ukrainske parlamentsformand Ruslan Stefanchuk.

Det oplyste den ukrainske ambassade på deres hjemmeside.

Dronning Margrethe mødte i maj Ruslan Stefanchuk, der er formand for det ukrainske parlament Verkhovna Rada. Foto: Press Service of the Administration of the Verkhovna Rada of Ukraine

'Dronning Margrethe II af Danmark har gentagne gange givet udtryk for sin støtte til Ukraine og det ukrainske folk', sagde Ruslan Stefanchuk ifølge ambassaden efter mødet, hvor han også oplyste, at dronningen under mødet havde sendt hilsner til de 'modige ukrainske mænd og kvinder'.

'Vi talte meget om den historie, der binder vores to lande sammen. Men vi talte endnu mere om fremtiden, og især om genopbygningen af Ukraine', udtaler den ukrainske politiker.