Millioner på spil: Kongehuset klapper i

Prins Christian bliver 18 år til efteråret, men hvorvidt han skal have apanage med det samme, nægter kongehuset at svare på

En gave i millionklassen.

Det er, hvad der er på spil for prins Christian, der er nummer to i den danske tronfølge og snart fylder 18 år, og dermed måske kan se frem til en livslang appange.

Prinsens 18-års fødselsdag er allerede blevet noteret som en officiel flagdag i Danmark, men hvorvidt prins Christian, der er kronprinsparrets ældste barn, også kan fejre, at han begynder at få en fed skattefri check i form af apanage, når han 15. oktober bliver myndig, nægter kongehuset helt at svare Ekstra Bladet på.

Ekstra Bladet ville ellers gerne vide, hvorvidt det er deres plan, at prins Christian, der er nummer to i den danske tronfølge, skal have apanage, mens han er under uddannelse, ligesom Ekstra Bladet også gerne ville have svar på, hvad beløbet i så fald skal lande på.

Men det har bare nogle måneder før prinsens fødselsdag ikke været muligt at få oplyst.

Det er kun prins Christian, der i fremtiden skal have millioner af den danske statskasse. Hvor mange penge han skal have, når han til oktober bliver 18 år - og om han skal have nogen, vil kongehuset ikke oplyse. Foto: Emil Agerskov

Det har dog indtil videre været mønsteret, at tronarvingen får apanage, når de bliver myndige, fortæller kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

- Kronprins Frederik fik (apanage, red) da han blev 18 år, og det generelle mønster er, at når man bliver myndig og er tronarving, så får man apanage, siger han.

Kommentator: Ingen fornuftig forklaring

Kronprins Frederik blev 18 år i 1986. Dengang kunne han som elev på Øregaard Gymnasium nyde godt at en apanage på 920.000 kroner årligt. Det svarer til omtrent 76.000 skattefri kroner om måneden.

Men helt så stor en check mener Lars Hovbakke Sørensen ikke, at det er sandsynligt, at prins Christian svinger sig op på.

- Det mest sandsynlige, uden at kunne sige det med sikkerhed, er, at han få en eller anden form for apanage. Men nok ikke et særlig stort beløb og væsentlig mindre beløb end kronprins Frederik, siger Lars Hovbakke Sørensen og peger på, at prins Christian ikke bærer titlen kronprins, som kronprins Frederik gjorde, længe før han blev 18 år.

Kronprins Frederik scorede 920.000 kroner årligt, da han i 1986 blev 18 år gammel. Foto: Finn Frandsen. I 2022 var det beløb skruet op til 21,8 millioner kroner. Men så skulle han altså også give 2,1 million af dem til hans hustru, kronprinsesse Mary. Foto: Finn Frandsen

- Prins Christian er ikke en lige så central person, som kronprins Frederik var, og vil heller ikke få lige så mange opgaver, som Frederik fik, fortsætter Hovbakke Sørensen.

Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, tolker tavsheden fra kongehuset om prins Christians apanage som en klar indikator på, at planen er, at prins Christian kommer til at få en slat mere om måneden end sine skolekammerater.

- Det kunne tyde på, at han rent faktisk skal have apanage, lyder vurderingen fra kongehuskommentatoren.

- Jeg har dog svært ved at se nogen som helst fornuftig forklaring på, at han skal have de penge. Han er hjemmeboende, han er studerende. Der er intet fornuftigt, der tilsiger at han skal have dem, afslutter Kim Bach.

I 2022 modtog kronprins Frederik 21,8 millioner kroner om året, hvoraf 2,1 million er øremærket kronprinsesse Mary. Prins Joachim fik 3,8 millioner kroner i årpenge.