Millionoverskud: Frederik og Mary sparer hos personalet

Der var plus på kontoen hos Frederik og Mary, da 2020 sluttede. Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra kongehuset.

Regnskabet viser, at kronprinsparret havde et overskud på 1.645.458 kroner efter året, hvilket må siges at være markant bedre end 2019. Dengang sluttede året med et underskud på 220.000 kroner.

Grundet corona: Tjener millioner

Også dronning Margrethe havde overskud, hvilket kongehuset forklarede med, at der var afsat penge til at afholde diverse arrangementer, der dog blev aflyst på grund af coronakrisen.

Her har Frederik og Mary ifølge deres regnskab også sparet. De brugte 519.596 kroner på kongelige arrangementer og sparede dermed små 300.000 kroner i forhold til 2019.

Men forklaringen i deres store overskud skal primært findes et andet sted.

Skærer hos personalet

Regnskabet viser nemlig, at de har skåret en del ned i personaleomkostningerne - lønninger, pension og social sikring til deres ansatte.

I 2020 udbetalte parret 11.386.898 til de ansatte, hvilket er godt 1,8 millioner kroner færre end i 2019.

Kongehuset med historisk ændring: Men detalje forvirrer

Præcis hvor Frederik og Mary har sparet de mange lønkroner fremgår ikke af regnskabet.

Kronprins Frederik har i alt fået udbetalt årpenge for 21.154.382 fra statskassen, mens en tiendedel af de penge som altid er gået videre til kronprinsesse Mary.

Efter overskuddet lyder egenkapitalen hos Frederik og Mary nu på 2.779.521 kroner, lyder det i regnskabet.