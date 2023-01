Mister mere end titlen: Nu ryger deres immunitet

Det er ikke kun en titel og deres navn, prins Joachims fire børn mister, når de 1. januar vågner op som grever og komtesse i stedet for prinser og prinsesse.

Beslutningen om at fratage Nikolai, Felix, Henrik og Athena de titler, de har båret, siden de blev født, har den konsekvens, at de mister deres immunitet.

Det fortæller professor emeritus i retshistorie ved Københavns Universitet Ditlev Tamm til Ekstra Bladet.

- Immunitet gælder kun for medlemmer af kongehuset, og det er prins Joachims børn ikke fra 1. januar, siger han til Ekstra Bladet.

- Hele idéen med at ophæve deres titler er netop, at de glider ud af kongehuset. Dermed ophører de særlige regler, der gælder for medlemmer af kongehuset, de kender - og altså også deres mulighed for immunitet, siger Ditlev Tamm.

Annonce:

Dronningen bestemmer

Immuniteten i kongehuset er ifølge professoren en hus-regel i kongehuset. Det er udelukkende regenten - altså dronningen - der bestemmer, hvornår og over for hvem immuniteten gælder i hendes hus. Det ansvar lægger hun fra sig nu i forhold til prins Joachims børn.

- Så hvis de nu tidligere prinser stjæler en bil eller røver en bank, skal dronningen ikke blandes ind i det?

- Præcis. Og igen, det er hele idéen med at gøre det, dronningen har besluttet at gøre. Hun lægger ansvaret fra sig. Det er ikke længere hende, der har ansvaret og skal vurdere, hvad der skal ske, hvis prins Joachims børn bærer sig uheldigt ad, og det er da ganske fornuftigt, lyder professorens vurdering.

- Er det overhovedet fornuftigt, at medlemmerne af kongehuset i 2023 har immunitet - hvis altså dronningen bestemmer det?

- Ja, det synes jeg. Den stammer fra kongeloven fra 1665. Og når man har besluttet, at man vil have et monarki, så er det sådan set fornuftigt nok, at alle og enhver ikke kan sagsøge kongehuset hele tiden.

Se eller gense, hvordan prins Joachim reagerede på sin mors beslutning.



Annonce:

Kongehuset vil over for Ekstra Bladet ikke kommentere, at prins Joachims børn sammen med titlerne mister deres immunitet, men skriver i en mail følgende:

'Der er visse afledte konsekvenser af titelændringerne, som aktuelt håndteres internt. Det kan vi oplyse mere om, når alle forhold er på plads,' oplyser Kongehusets Kommunikationsafdeling.

Ekstra Bladet har spurgt, hvorfor de praktiske konsekvenser af de titelændringer, dronningen besluttede sig for tilbage i september, endnu ikke er på plads.

'Alt er i god proces, og vi melder ud, når vi har mere at sige,' lyder det kortfattet.

Nu reagerer dronningen: Se hende måbe

Læs også:

Dronningens millioner: Aktiehaj og udlejer

Jordkongen Jokke og Fredes fede fidus: Så rige er prinserne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad var årets største drama i Realityland? Det taler Jeppe Risager, Marco Harry og Mie Fitness om i ugens udgave af 'Der er brev!'. Lyt med her: