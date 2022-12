Mødte prins Nikolai: Ingen fine fornemmelser

Emil Midé Erichsen kalder det en stor oplevelse at møde prins Nikolai, som han tilbragte 36 timer med på båden Havana

For første gang nogensinde åbner prins Nikolai op og giver danskerne et lille indblik i, hvordan hans liv som kongelig er.

Det sker i TV 2-programmet 'Min egen kurs', hvor han i selskab med Emil Midé Erichsen sejler ud på båden Havana.

- Det var en stor oplevelse at møde prins Nikolai, siger Emil Midé Erichsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Han er jo enormt sød og har sådan et godt glimt i øjet, som jeg rigtig godt kan lide. Og så er han et enormt nærværende og varmt menneske uden nogen fine fornemmelser. Total nede på jorden, lyder det fra Emil Midé Erichsen, der blandt andet er kendt fra TV 2-programmet 'Kurs mod fjerne kyster'.

Emil Midé Erichsen fremhæver videre, at det gjorde stort indtryk på ham, at høre prins Nikolais fortælling om at være vokset op som en del af kongehuset, og hvor seriøst han tog det ansvar, som der lå i hans titel.

Går ikke

- Det går ikke, hvis jeg opfører mig uordentlig, vel?, siger prinsen blandt andet i programmet, hvor han også fortæller, at dronning Margrethe også er dronning for ham, 'men farmor er jo det første', som han siger.

'Min egen kurs' er optaget tilbage i maj - altså inden dronning Margrethes chokmelding om, at degradere prins Nikolai og hans tre søskende, så de fra 1. januar 2023 ikke længere må kalde sig prinser og prinsesse.

I stedet kan de pynte sig med titlerne grever og komtesse af Monpezat.

Set i lyset af den beslutning valgte TV 2 at fremrykke programmet, der egentlig skulle være sendt til foråret.