Murerlærling til bal på slottet

Murerskeen bliver lagt på hylden for en stund, når 18-årige Noah Juul Kramer Christensen 15. oktober ifører sig sit stiveste puds og sætter sig til højbords ved dronningens gallataffel for prins Christian, der fylder 18 år den dag.

Noah Juul Kramer Christensen er en af de to, der for Samsø Kommune er udvalgt til at deltage i festlighederne, og den unge murerlærling ser frem til at få en på opleveren, når tronarvingen skal fejres.

Det er kun få dage siden, at Noah Juul Kramer Christensen fik besked om, at han skal til bal på slottet.

- Der kom en meddelelse via e-boks, og da jeg tjekkede, stod der, at jeg skulle glæde mig, for jeg skal til bal, fortæller han til Ekstra Bladet og afslører, at han først havde lidt svært ved at forstå det.

Beæret

Murerlærlingen havde nogle uger forinden sendt en ansøgning afsted til kommunen, og den gav altså pote.

- Jeg er da beæret over at få den mulighed. Jeg er sikker på, at det bliver en stor oplevelse, og når han en dag bliver kronet, kan jeg fortælle til mine børn, at jeg har spist middag med ham, siger han.

De praktiske omstændigheder omkring den famøse 18 års fødselsdag på slottet, er endnu ikke på plads, fortæller Noah Juul Kramer Christensen, der dog har fået at vide, at hoffet stiller et hotel i Kalundborg til rådighed for øboen og den unge kvinde, der også er udvalgt på Samsø.

Hver kommune må sende to unge mennesker afsted til festen på Christiansborg Slot, og på dagen vil busser fragte de unge gæster til og fra slottet fra forskellige opsamlingspunkter rundt om i Danmark..

Bukke-kursus

- Jeg synes, at det er fornemt med transport og alting, siger Noah Juul Kramer Christensen, der senere på måneden skal på en slags manér-kursus på rådhuset.

- Der er sådan et infomøde om manérer og om, hvordan vi skal bukke for dronningen og sådan noget, siger Noah Juul Kramer Christensen, der endnu ikke har modtaget den officielle invitation fra hoffet.

Når han får den, skal der passes godt på den, for den fungerer som adgangsbillet til fødselsdagsfesten.

- Jeg skal også sikkerhedsgodkendes af PET, så der er lidt praktisk, der skal styr på, siger han og fortæller, at han har et jakkesæt hængende i skabet, der kan bruges til lejligheden.

- Du er selv blevet 18 år for kort tid siden. Hvad ønsker man sig, og har du tænkt dig at tage gave med til prins Christian?

- Ha ha...vi talte faktisk om det i morges. Hvad giver man? Jeg er ikke nået frem til et svar endnu, griner Noah Juul Kramer Christensen.