Mystisk kongehus-koks på Facebook

På Facebooksiden 'Det danske kongehus' kan nysgerrige fra hele verden følge med i Kongehusets gøren og færden. Men engelsksprogede følgere af kongehuset kan let få det indtryk, at de royale keder sig

Det er kedeligt, når Dronning Margrethe er på tur til München.

Når Kronprinsesse Mary besøger en dansk skole, er det kedeligt.

Og når Kronprins Frederik i samarbejde med Hendes Majestæt promoverer danske virksomheders grønne løsninger, er det også kedeligt.

Selv når den nuværende og kommende regent står med den afgående tyske kansler, Angela Merkel, er det kedeligt.

Noget er galt på Facebook-siden 'Det danske kongehus', som styres af kongehusets pressetjeneste. I en lang række opslag på det sociale medie fremgår det, at de royale har en tendens til at kede sig.

Det er ikke noget, som dansksprogede læsere ser, men hvis man har indstillet sin Facebook til engelsk og oversætter opslagene fra de kongelige, afsluttes de fleste afsnit med sætningen 'so bored', som betyder 'så kedeligt, eller 'keder mig så meget'.

På billedet står der i det første afsnit, at 'Brandenburger Tor er brandt Berlins største vartegn, og i Tyskland er det fast tradition af besøge den berømte bymur under et statsbesøg. Keder mig så meget'. Dette er blot et af mange eksempler. Skærmfoto fra Det danske kongehus på Facebook

Besynderligt

Ekstra Bladet er blevet opmærksomme på oversættelses-fejlen, da en amerikansk følger af det danske kongehus undrede sig over, at de royale ofte kedede sig på Facebook.

Ved at ændre sproget på Facebook fra dansk til engelsk fremgik det ganske vist, at en lang række afsnit sluttede med 'so bored'.

Ifølge Facebook Danmark, som Ekstra Bladet har korresponderet med via mail, er kedsomheden 'bestemt besynderlig'. De fortæller, at fejlen er blevet sendt videre til yderligere undersøgelse. Efter flere dages tavshed har der dog ikke været nogen tilbagevenden fra det sociale medie.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kongehusets pressetjeneste gennem flere dage, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Det danske kongehus har 333.000 følgere på Facebook fra ind - og udland. På Instagram har kongehuset 540.000 følgere, men på Instagram er der ingen fejl i oversættelsen.