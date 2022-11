Nedturen fortsætter: Millionunderskud

Prins Joachim og hans forretningspartnere i aktieselskabet De 5 Gaarde må acceptere et nyt underskud.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra firmaet, der laver alt fra bæredygtige fødevarer til spiritus og sæbe.

Af regnskabet, som dækker perioden fra 1. august 2021 til 31. juli 2022, fremgår det, at bruttoresultatet var negativt med 756.033 kroner. Efter løn og andre omkostninger var resultatet et underskud på 1.370.864 kroner før skat.

Prins Joachim ejer ifølge det offentlige virksomhedsregister mellem 20 og 24,99 procent. Bestseller-stifteren, rigmanden Troels Holch Povlsen, der er far til Anders Holch Povlsen, ejer 76,67 procent.

De 5 Gaarde har ikke lavet overskud siden 2016, men der er stadig lidt kapital at tage af.

Egenkapitalen lød ved udgangen af regnskabsåret på 3.640.970 kroner.

'Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år,' lyder det af ledelsesberetningen, men tiden vil vise, om den påstand, som er ret almindelig i årsrapporter, og som også ofte fremgår af De 5 Gaardes, kommer til at holde stik.

Hård periode

Den seneste tid har ikke været sjov for prins Joachim og familien.

I slutningen af september smed dronning Margrethe en bombe i kongehuset, da prins Joachims børn fik frataget deres titler som prinser og prinsesser.

Beslutningen sendte kongehuset ud i et stormvejr, og en dybt berørt prins Joachim stillede op til interview, da Ekstra Bladet mødte ham i Paris umiddelbart efter.

- Det tror jeg ikke, at jeg behøver at uddybe her, lød svaret efter en længere pause, da Ekstra Bladet spurgte, hvordan beslutningen havde påvirket forholdet til dronning Margrethe.

For nylig stod det klart, at prins Joachim og prinsesse Marie til sommer forlader deres job på den danske ambassade i Paris næste sommer.

Det vides ikke, om familien vender tilbage til Danmark. Inden længe drager de dog på en 'længe planlagt udenlandsrejse' over julen, hvorfor de ikke skal fejre højtiden med resten af kongehuset.