Nu er det sket: Disse to heldige skal feste med prinsen

To pladser. 778 ansøgere.

I dag klokken 16.00 blev det afgjort, hvem fra Aarhus kommune der skal feste igennem med prins Christian på slottet i anledning af prinsens 18-års fødselsdag.

Ekstra Bladet var live på video fra lodtrækningen og de to opkald til henholdsvis en pige og en dreng fra kommunen.

18-årige Caroline. der var noget overrasket, men glad i røret, blev udtrukket på pigesiden, mens en noget konfus Jonas blev den heldige på drengesiden.

Nu skal de to så ud og finde det fine tøj frem, for de skal snart til bal.

Ekstra Bladet arbejder på et interview med enten den ene eller begge heldige 'vindere'.

Der har været rift om pladserne i Aarhus Kommune. Allerede få minutter efter, at kommunen havde sendt tilmeldingsbrevet ud, var den første tilmelding tikket ind, og 24 timer efter, der var trykket på knappen, havde flere hundrede gjort det samme.

Faktisk ville nogen så gerne med til festlighederne, at de i kampens hede fik snydt og tilmeldt sig selv flere gange, hvilket var imod reglerne. Derfor ender det endelige antal deltagere i lodtrækningen lavere end de 1.154, som kommunen i første omgang modtog.

Alle kommuner får lov til at sende to unge mennesker på 18 år afsted til fest på slottet i anledning af at prins Christian fylder 18 år. Foto: Franne Voigt/Kongehuset

Alle tilmeldinger var nemlig forud for lodtrækningen gennemgået for netop at sikre, at de tilmeldte levede op til kravene, som er, at man skal være fyldt 18 år 15. oktober, bo i Aarhus Kommune, og at man altså kun måtte tilmelde sig én gang. Det endelige antal deltagere i lodtrækningen havner derfor på 778.

3xAfbud

Prins Christian fylder 18 år 15. oktober, og det er i den forbindelse, at prins Christians farmor, dronning Margrethe, om aftenen vil agere vært for festlighederne.

Hver kommune må sende to unge mennesker afsted til festen, der bliver holdt på Christiansborg Slot, og på dagen vil busser fragte de unge gæster til og fra slottet fra forskellige opsamlingspunkter rundt om i Danmark.

Grev Nikolai har i et interview fortalt, at han ikke regner med at deltage i prins Christians fødselsdag. Hvorvidt hans brødre og søster gør er uvist. Foto: Emil Agerskov

Derudover vil repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer og unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, blive inviteret med ind til festlighederne. Blandt andre har den unge skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl fået en royal invitation.

Grev Nikolai, der er fætter til prins Christian, har ligeledes fået en invitation. Han regner dog ikke med at komme.

- Jeg er selvfølgelig inviteret, desværre tror jeg ikke, at jeg kan deltage grundet afstanden mellem Australien og Danmark, har eksprinsen tidligere udtalt til det australske medie 9Honey.

Heller ikke tennisstjernerne Holger Rune og Clara Tauson deltager i festlighederne.