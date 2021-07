Nu kan du få job hos Jokke

Selvom prins Joachim og prinsesse Marie ikke har boet fast på Schackenborg Slot siden 2014, står udviklingen på det sønderjyske slot bestemt ikke stille.

For første gang i 400 år er Schackenborg Slotskro i gang med en gennemgribende renovering, og når kroen til efteråret skal relanceres, bliver det med en ny chef ved roret.

Schackenborg Fonden, der i forvejen ejer og driver slottet, overtager fra oktober driften af Schackenborg Slotskro, og til det søger de en hoteldirektør.

'Kongelig oplevelse'

Af jobopslaget fremgår det, at man søger 'en stærk leder og en kommerciel profil', der skal drive kroen i det daglige.

'Hoteldirektøren vil være den øverst ansvarlige for ledergruppen og medarbejdere med en ansvarsfuld, professionel og motiveret tilgang og refererer til fondens administrerende direktør. Med en visionær, positiv og nærværende personlighed bidrager du aktivt til, at alle gæster får en kongelig oplevelse, og oplever et ekstraordinært højt serviceniveau', lyder det blandt andet i opslaget.

Schackenborg Kro ligger lige ved siden af Schackenborg Slot i Møgeltønder. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Direktøren vil referere direkte til fondens administrerende direktør, Trine Jepsen, men prins Joachim er da ikke helt ude af billedet.

Han ejer fortsat omkring halvdelen af den landbrugsjord, der hører til slottet, og er sammen med prinsesse Marie protektor for Schackenborg Fonden.

Kongehuset har ingen kommentarer til jobopslaget, men henviser i stedet til Schackenborg Fonden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra fondens administrerende direktør, men det har i skrivende stund ikke været muligt.