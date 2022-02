Tidligt torsdag morgen dansk tid igangsatte Rusland en storstilet invasion af Ukraine, og ifølge de ukrainske myndigheder har russerne blandt andet angrebet militære faciliteter i byerne Kiev og Kharkiv.

Dagen igennem har en lang række danske politikere taget afstand fra Ruslands invasion af Ukraine, og nu reagerer dronning Margrethe også på den alvorlige situation i landet.

Til Billed-Bladet, der har mødt hende i forbindelse med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs symposium 'Monarkier', siger dronning Margrethe, at det er 'mærkeligt' og 'sørgeligt', 'at vi skal have en krig i vores del af verden igen'.

Det danske kongehus er dog ikke kommet med en officiel udtalelse om situationen i Ukraine endnu.

Mette Frederiksen udtalte sig torsdag på et pressemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Krig i Europa

På et pressemøde torsdag eftermiddag kaldte statsminister Mette Frederiksen invasionen af Ukraine for et 'angreb på fred og stabilitet'.

- I dag er en mørk dag for freden i verden, lød det fra statsministeren på et pressemøde:

- Det, vi ser, er et militært angreb på en fredelig, på en fri og suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid, sagde hun og annoncerede, at der nu er krig i Europa.

De første sanktioner er vedtaget i fællesskab i EU, og der er flere på vej, lød det samtidig fra statsministeren, der samtidig understregede, at Danmark er klar til at hjælpe den ukrainske befolkning - blandt andet ved humanitær hjælp.

--------- SPLIT ELEMENT ---------