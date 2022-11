Nu reagerer Frede: Bliver hjemme

Tirsdag morgen rejser det danske fodboldlandshold til det meget omdiskuterede VM i fodbold i Qatar.

Det bliver uden royal opbakning, at Hjulmands tropper drager til ørkenstaten. Det bekræfter kronprins Frederik nu selv i et opslag på Instagram.

'Som jeg flere gange har understreget, har landsholdet min fulde støtte, uanset hvor i verden de spiller, denne gang glæder jeg mig til at heppe på holdet hjemmefra, og jeg ønsker Kasper Hjulmand og hans trup alt muligt held og lykke', står der i et opslag, der er underskrevet af kronprinsen selv.

Kronprinsen var i dag på besøg i den danske landsholdslejr, og han vurdering af det rød-hvide mandskab lyder sådan:

'Holdet står skarpt, humøret er højt, og man behøver ikke bære rød-hvide briller for at have store forventninger til et dansk landshold, der er velspillende, har et fantastisk sammenhold, og hungrer efter at følge op på EM-succesen fra forrige sommer'.

Der har ellers indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt den sportsglade tronarving ville iføre sig klaphat i Qatar, men den fornøjelse får han ikke.

Den endelige beslutning kommer efter, at fungerende kultur- og kirkeminister, Ane Halsboe-Jørgensen, i sidste uge i et interview med Politiken sagde, at så længe, der kun er en fungerende regering her i landet, kan Danmark ikke blive politisk repræsenteret ved VM i fodbold i Qatar.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby bekræftede søndag over for Ritzau, at kongehuset følger den fungerende regerings linje.

Ekstra Bladet har tidligere spurgt kronprinsen til, om han ville rejse til Qatar for at støtte landsholdet. Det kom der mildt sagt et meget uklart svar ud af.