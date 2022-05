Nu reagerer kongehuset på sag om prins Nikolai, der i sin tid på Herlufsholm blev bortvist i en periode for ikke at have overholdt skolens alkoholpolitik

Nu reagerer kongehuset på historien om, at prins Nikolai i sin tid på Herlufsholm brød skolens alkoholregler, fik en advarsel og blev bortvist i en periode.

Det sker i en udtalelse til Ekstra Bladet.

Det er dog ikke meget, kongehusets kommunikationsafdeling har at tilføje til sagen, som de betragter som en sag af privat karakter.

- Det ønsker jeg ikke at svare på, da vi betragter det som en personlig sag, som dengang blev håndteret det helt rigtige sted - nemlig mellem skole, elev og forældre, lyder det fra Lene Balleby, der er kommunikationschef i kongehusets Kommunikationsafdeling, i en udtalelse til Ekstra Bladet.

Prins Nikolai blev student fra Herlufsholm i 2018. Han startede på skole i tiende klasse i 2014. Foto: Uffe Kongsted/Ritzau Scanpix

Rektor afslørede prinsen

Tidligere tirsdag kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan den tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor havde givet prins Nikolai en advarsel for ikke at overholde alkoholpolitikken på skolen.

- Jeg kan love dig for, at den der myte om, at vi har set med særlig positive øjne på folk, der kommer fra samfundets øverste top, overhovedet ikke har noget som helst på sig, sagde han i den forbindelse til mediet og fortsatte:

- Jeg kan give et eksempel. Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler om. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold. Der var slet ikke nogen tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel, og det fik han. Så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det er, mener jeg, et meget godt eksempel på, at det der med, at vi holder hånden over særlige grupper, har intet som helst på sig, sagde han og afslørede efterfølgende, at det var prins Nikolai, der havde fået advarslen, og at prins Joachim 'havde taget godt imod det'.

Mor bekræfter

Tidligere tirsdag bekræftede grevinde Alexandra, at prins Nikolai rigtig nok fik en advarsel i sin tid på Herlufsholm.

- Grevinden kan bekræfte, at prins Nikolai fik en advarsel og blev hjemsendt et par dage, og begge forældre talte med ham om det i den forbindelse, lød det fra Helle von Wildenrath Løvgreen i en udtalelse til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få et interview med Klaus Eusebius, der var rektor på Herlufsholm i 23 år, men han har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet vil ellers meget gerne spørge ham om, hvorfor han har valgt offentligt at fortælle om prins Nikolais brud på alkoholreglerne, men det har ikke været muligt.

Mens prins Nikolai blev student fra Herlufsholm i 2018, bliver kronprins Frederik og kronprinsesse Marys ældste søn, prins Christian, det efter planen i 2024.

Deres ældste datter, prinsesse Isabella, skal efter planen starte i 9. klasse på Herlufsholm efter sommerferien.

Skolen har de seneste dage været ramt af den ene skandale efter den anden, efter TV 2 i dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' kunne afsløre, at vold, krænkelser og mobning er en del af hverdagen på skolen. Det har fået flere konsekvenser - heriblandt fyring af rektoren Mikkel Kjellberg og en ny handlingsplan for skolen.

