Nu sker det: Athena fylder 11 i dag

- Athena fylder 11 til januar.

Sådan lød det en kølig morgen i september foran den danske ambassade i Paris, hvor Ekstra Bladet mødte en grådkvalt prins Joachim.

Ordene faldt i kølvandet på dronning Margrethes beslutning om at fratage sine børnebørns titler som prinser og prinsesse.

Dronningen ønskede med sin beslutning 'at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer'.

Dronning Margrethe anede ikke, hvad hun skulle svare, da Ekstra Bladet spurgte hende, hvordan det påvirker hende, at hendes børnebørn føler sig udstødt

Men det viste sig at blive startskuddet på den største krise, det danske kongehus har set. For børnebørnene følte sig udstødt. Og Prins Joachim har ikke lagt fingre imellem, når han har sat ord på, forholdet til sin mor.

- Vi alle sammen meget kede af det. Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd. De står selv i en situation, de ikke selv forstår, fortalte han.

Prins Joachim, prinsesse Marie og komtesse Athena. Foto: Mogens flindt

Apanage-krise kan lure i horisonten

Ï dag er det så den 24. januar, og Athena kan fejre sin første fødselsdag uden prinsessetitel.

Mens hendes brødre er grever af Monpezat, er hun komtesse af Monpezat. Men det er ikke kun sin gamle titel, den nye, unge komtesse har mistet. Beslutningen har den konsekvens, at de fire børn mister deres immunitet.

Spørgsmålet er, om det er den helt store festdag i kongefamilien. Set udefra er der i hvert fald ikke meget at fejre for kongefamilien.

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke er den offentlige fejde mellem kongehusmedlemmerne nemlig særdeles usædvanlig og svær at slippe af med.

- Det er meget specielt, at der på den måde kom en intern diskussion mellem de kongelige frit frem i offentligheden. Og det er det, der gør, at 2022 var et meget mærkeligt år for kongehuset. Sådan plejer det ikke at være, siger han og fortsætter:

- Det vil tage lang tid, før det bliver glemt. Også selv hvis de skulle blive bedre venner igen bag de indre linjer. Det var så markant, at prins Joachim gik ud og kritiserede dronningen i så skarpe vendinger. Det er ikke sket før.

Nu reagerer kronprinsesse Mary på, at hendes nevøer og niecer har fået frataget deres titler som prinser og prinsesser. Der skal 'arbejdes' på uenigheden i familien, siger hun blandt andet

Kongehuseksperten regner med, at kongehuset nu vil dreje fokus hen på, at prins Christian fylder 18 år til oktober.

Men der er ifølge Lars Hovbakke dog ikke grund til at tro, krisernes tid er forbi. For prins Joachim og familien rygtes af flere medier at rykke til et job i Washington D.C. til sommer, og så kan der sprænge en ny bombe under kongehuset.

- I fald, han har fået et job i USA, så får de nok lov til flytte. Spørgsmålet er så, om de får lov til at tage apanagen med, og det kan godt blive en ny sprængfarlig sag for dem. Det er ikke alle, der mener, de skal have lov til det.

