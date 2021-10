Nu sker det endelig

Egentlig skulle dronning Margrethe have været forbi Grønland i juli og august, men på grund af en række smitteudbrud med corona, blev turen udsat.

Derfor tager hun først hul på besøget fredag.

Den oprindelige tur skulle have været en del af dronningens sommertogt, hvor hun også lagde vejen forbi Færøerne. Togtet blev i første omgang udfordret, da kongeskibet Dannebrog fik motorproblemer og måtte vende om, efter rejsen var påbegyndt.

Dronningen skal under sit besøg blandt andet forbi hovedstaden Nuuk for at fejre 100-året for det første kongebesøg i Grønland.

Det var hendes farfar, Christian X, der var den første monark, som besøgte Grønland tilbage i 1921. I forbindelse med fejringen af 100-året for den begivenhed vil dronningen blive præsenteret for både genstande og billeder fra dengang.

Turen starter dog i den vestgrønlandske by Ilulissat, hvor hun vil blive budt velkommen af borgmesteren i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen, fredag.

I byen skal dronningen blandt andet besøge det nyindviede Ilulissat Isfjordscenter. Centeret er med til at formidle viden om den omkringliggende arktiske natur. Det har været åbent for besøgende siden juli.

Besøger Thule-basen

Undervejs går turen også forbi Knud Rasmussens fødehjem i byen. Han var afsted på den femte Thule-ekspedition som ekspeditionsleder og polarforsker. Også denne tur fandt sted i 1921.

Dronningen vil lægge vejen forbi efterkommere af deltagerne fra ekspeditionen, der stadig bor og lever i området.

Lørdag er hun blevet inviteret til officiel middag til ære for hende selv i Nuuk. Under middagen vil hun og formanden for det grønlandske landsstyre, Múte B. Egede, holde tale, fremgår det af Kongehusets program for grønlandsturen.

I hovedstaden vil dronningen også deltage i bispevielsen af Grønlands Stifts nye biskop, Paneeraq Siegstad Munk, i Hans Egede Kirke.

Afslutningsvist aflægges der besøg ved det amerikanske forsvarsområde Thule Air Base samt på Station Nord, der er en militær station i det nordøstlige Grønland.

Turen finder sted fra fredag i denne uge til tirsdag i næste uge.

Ekstra Bladet var til stede på Færøerne i forbindelse med dronning Margrethes besøg, og her udtrykte flere forargelse over, at dronning Margrethe kunne komme på besøg, når festivaler, koncerter og lignende ikke må afholdes grundet corona.

