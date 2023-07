Nu taler hun om prins Christian

Den italienske prinsesse Chiara Bourbon-To Sicilier og Danmarks prins Christian blev for nylig set på et billede sammen, og det satte gang i en række spekulationer om deres forhold. Nu sætter hun ord på deres relation

Det hele begyndte med et billede fra Formel 1-grandprixet i Monaco 28. maj.

Her blev 17-årige prins Christian set på et billede med en ung, blond skønhed, den 18-årige italienske prinsesse Chiara Bourbon-To Sicilier. Siden har rygterne svirret om, hvorvidt de er mere end venner.

I et nyt stort interview med en af Italiens største aviser, Corriere Della Sera, sætter Chiara nu ord på sit forhold til den danske prins.

- Vi har kendt hinanden, siden vi var små, min far, Carlo, er fadder til hans yngste søster, Josephine, fortæller hun i interviewet, hvor hun samtidig kalder deres venskab for 'smukt'.

Den italienske prinsesse Chiara Bourbon-To Sicilier og prins Christian har kendt hinanden, siden de var børn. Foto: Getty Images

- Ja, med Christian er der en god forståelse, et smukt venskab, vi har det meget sjovt sammen. Han er meget 'sporty', han elsker at løbe og spille tennis, men han forstår også at være meget disciplineret. Han og hans familie er meget åbne, lyder det videre.

Det er dog ikke hele prins Christians familie, den italienske prinsesse har mødt. Endnu i hvert fald. Til den italienske avis fortæller hun nemlig, at hun ikke har truffet dronning Margrethe endnu. Det drømmer hun dog om, at hun snart gør, lyder det i interviewet.

Her forholder hun sig også til det spørgsmål, der har fyldt meget i de danske medier, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt prinsen skal have apanage, når han fylder 18 år. Både dronning Margrethe og kronprins Frederik begyndte at få apanage, da de blev 18 år. De var dog begge tronfølgere på det tidspunkt.

Den italienske prinsesse Chiara Bourbon-To Sicilie og hendes familie. Hendes far er fadder til prinsesse Josephine. Foto: Getty Images

- Godt for prins Christian

Den danske kongefamilie har besluttet, at prins Christian ikke skal have den fede skattefrie check i form af apanage, før han bliver 21 år - eller eventuelt bliver tronarving.

I en pressemeddelelse fra kongehuset og Statsministeriet lød det for nylig således:

'Prins Christians hovedprioritet i det kommende år vil være færdiggørelsen af prinsens gymnasiale uddannelse. I forlængelse heraf vil Kongehuset orientere om prins Christians videre ungdoms- og uddannelsesforløb, når tid er,' stod der i pressemeddelelsen, der fortsatte:

'Det er således aftalt med Statsministeriet, at der først søges om opbakning i Folketinget til en lov om årpenge, når prinsen fylder 21 år, eller ved et eventuelt tronskifte, hvis det finder sted inden.'

Og den beslutning har Maria Chiara stor respekt for.

- Det er godt for prins Christian at tænke på sine studier - de er for livet.

Mens prins Christian begynder i 3. g på Ordrup Gymnasium, når sommerferien er slut, er prinsessen selv hele sin skolegang blevet undervist hjemme og har altså ikke gået i skole med jævnaldrende kammerater, afslører hun videre i interviewet.

I 2022 modtog kronprins Frederik 21,8 millioner kroner om året, hvoraf 2,1 million er øremærket kronprinsesse Mary. Prins Joachim fik 3,8 millioner kroner i årpenge. Hvor meget prins Christian vil få, når hans tid kommer, har man ifølge Statsministeriet ikke truffet en beslutning om endnu.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra det danske kongehus. Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser dog, at de ikke ønsker at kommentere interviewet.