Nu undskylder tidligere rektor til prins Nikolai

Prins Nikolai kunne ikke overholde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm i Næstved. Det står klart, efter den tidligere rektor på skolen Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm gav prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken. Med udtalelsen kan Klaus Eusebius have overtrådt straffeloven, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt, da det kan 'betragtes som en oplysning, der kan forlanges unddraget offentligheden'

Klaus Eusebius Jakobsen undskylder nu over for prins Nikolai efter flere dages tavshed

I flere dage har der været tavst fra tidligere rektor Klaus Eusebius Jakobsen, efterat han i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm havde givet prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra ham, men han er ikke vendt tilbage.

Nu tager han dog bladet fra munden.

I en mail til Ekstra Bladet skriver den tidligere rektor, at han netop har sendt en undskyldning til prins Nikolai og hans forældre for at nævne en episode fra skolen, hvor Nikolai blev hjemsendt for at bryde alkoholpolitikken.

'Jeg har for få øjeblikke skrevet en undskyldning til prins Nikolai – og hans forældre - for mit utilgivelige svigt ved at omtale ham i et tv-interview i TV 2 Øst forleden', lyder det i den skriftlige udtalelse fra Klaus Eusebius Jakobsen.

'Jeg skulle svare på et spørgsmål om, hvorvidt skolen i min tid (1993-2016) gjorde forskel på eleverne, i forhold til hvor de kom fra i samfundet – og da dette ikke under nogen omstændigheder var – og formodentlig stadig ikke er – tilfældet, så faldt historien om Nikolai mig ind - og uden at tænke dybere over det røg det ud over mine læber', siger han videre.

I mailen gør den tidligere rektor, der var rektor til 2016, det klart, at han med det samme vidste, at han havde dummet sig. Han har siden fået en irettesættelse.

'Fra det øjeblik var jeg klar over, at det var en brøler af rang. Skolens forstander har efterfølgende givet mig en fortjent irettesættelse, selv om jeg ikke ansættelsesmæssigt har et forhold til skolen mere. Alle elever skal have privatlivets fred - også prinser. Så jeg giver endnu en gang en undskyldning og en dyb beklagelse.'

Prins Nikolai blev student fra Herlufsholm i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Han brød tavshedspligten

Tidligere onsdag bekræftede bestyrelsesformand Torben von Lowzow i en mail til Ekstra Bladet, at Klaus Eusebius Jakobsen havde brudt sin tavshedspligt i forbindelse med udtalelsen om prins Nikolai.

'Jeg kan bekræfte, at både nuværende og tidligere medarbejdere til enhver tid er forpligtet til at opretholde fortrolighed med hensyn til elevforhold – både over for nuværende og tidligere elever', lyder det.

Bestyrelsesformanden ønsker ikke at kommentere, hvorvidt de har tænkt sig at gøre mere ved sagen.

Her ses den tidligere rektor sammen med dronning Margrethe. Foto: Stine Bidstrup

Onsdag gik også prins Nikolais forældre, prins Joachim og grevinde Alexandra, i offensiven og langede ud efter Klaus Eusebius Jakobsen.

Det skete i en udtalelse sendt til Ekstra Bladet.

'Som forældre til en tidligere elev på Herlufsholm er vi - for at sige det på godt dansk - rasende over at se vores søn blive udleveret offentligt af hans tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen. Han har svigtet sin elevs tillid og fortrolighed, og prins Nikolais straf for i sin tid at overtræde skolens alkoholregler skal ikke bruges til at flytte fokus fra de alvorlige hændelser, som for nylig er kommet for en dag', lyder det i udtalelsen med henvisning til de alvorlige sager om krænkelser og overgreb, der er kommet frem i kølvandet på TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Tirsdag talte Ekstra Bladet med en række eksperter, der forklarede, at det kan være strafbart som tidligere rektor at dele oplysninger om elever, og at den kongelige familie kan have en sag, hvis de vælger at gå videre med det.

