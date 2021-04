Ny højre hånd i kongehuset

Det er nu bekræftet, hvem der tager over for Kim Kristensen, der forlod jobbet som som ceremonimester i kongehuset for at starte som hofmarskal.

Kim Kristensen (th.) rykkede videre efter lang tjeneste for dronningen. Her ses han sammen med Michael Ehrenreich, som han overtog jobbet for. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Det bliver Lasse Harkjær, der fra 1. juli 2021 skal agere ceremonimester for kongehuset.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

'Hendes Majestæt Dronningen har med virkning fra 1. juli 2021 udnævnt adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, til ceremonimester i Kongehuset. Lasse Harkjær overtager stillingen efter Kim Kristensen, der tiltrådte som hofmarskal 1. april,' lyder det.

Lasse Harkjær har været en del af det danske forsvar i 44 år. Han startede sin karriere i Den Kongelige Livgarde og har været udsendt for Danmark til Afghanistan.

Den nye ceremonimester har tillige tidligere været chef for Den Kongelige Livgarde, inden han overtog stillingen som chef for dronningens adjudantstab.

