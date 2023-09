Nye private videoklip: Greven kaster med kæresten

Eks-prins Nikolai virker til at trives med at være sluppet ud af kongehusets til tider strammer lænker.

Siden 2017 har grev Nikolai dannet par med Benedikte Thoustrup, og de to nyder livet som udvekslingsstuderende i Australien.

Den 24-årige greve folder sig mere og mere ud på de sociale medier - og også på kærestens.

Benedikte Thoustrup er nemlig kommet på TikTok. Her har hun lagt en video ud, hvor greven - forsigtigt og kærligt - kaster sin shortsklædte kæreste ned i en seng. Klip til, at de begge står i fint tøj.

Sådan et royalt tøjskifte er ikke set før, men det er der åbnet for nu, efter dronningen for et år siden besluttede, at prins Joachims fire børn alle fra årsskiftet ville miste deres titler som prinser og prinsesse.

For prins Joachim, der som bekendt nu er bosat i Washington, var det et hårdt slag, men grev Nikolai ser ud til at nyde at kunne fyre den af på sociale medier, som hans jævnaldrende gør.

Prins Joachim siger, at hans børn er blevet 'gjort fortræd', da dronningen fratog dem prins- og prinsesse-titlerne

Greven, der læser på Copenhagen Business School, har sammen med Benedikte Thoustrup valgt at læse et semester i Australien, og det er ikke fremmed territorium for hende.

Thoustrup har tidligere boet i landet, da hun var på udvekslingsophold i både Alice Springs og Armidale.

Greven og hans flamme bor i området Surry Hills ikke så langt fra det verdenskendte Jørn Utzon-tegnede Sydney Opera House, hvor de er ved at finde sig helt til rette i deres nye hjem.

Da greven i slutningen af august havde fødselsdag, valgte han fejre dagen med sin kæreste på intim 'getaway' i Byron Bay.

