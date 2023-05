Officielt: Jokke skal være lønkonge i USA

Et flertal i Folketinget har torsdag besluttet, at prins Joachim må tage sin kongeløn med til USA. Dermed kan prinsen fortsat nyde godt af en lønpose, der giver baghjul til de normale lønninger i Forsvaret, hvor han ellers er ansat fra september

Nu er det officielt.

Prins Joachim får lov at tage sin lukrative prinseløn med til USA, hvor han fra september skal være forsvarsindustriattaché på den danske ambassade i Washington.

Det har et flertal i Folketinget bestemt torsdag formiddag, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i slutningen af marts fremsatte forslaget om at give prins Joachim lov til at tage sine årpenge med til udlandet.

Ifølge grundlovens paragraf 11 må medlemmer af kongehuset nemlig ikke 'nyde' deres årpenge uden for riget uden tilladelse fra Folketinget.

Men med torsdagens beslutning kan prins Joachim se frem til en lønpose på lige under 12 millioner (skatte)kroner i de tre år, han foreløbigt skal jobbe på ambassaden.

Forslaget blev vedtaget af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Imod forslaget var SF, Enhedslisten og Alternativet.

Forgyldt general

Selvom Joachim blot er prins, og hans børn har fået frataget deres royale titler, er lønnen stadig en konge værdig.

Ifølge Kongehuset lyder prins Joachims såkaldte årpenge på 330.450 kroner - om måneden. Den nuværende forsvarsindustriattaché tjener 68.613 kroner om måneden, viser en opgørelse over lønninger i Forsvaret, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Dermed kommer prins Joachim til at tjene næsten fem gange så meget som sin forgænger i samme stilling. Ikke fordi stillingen umiddelbart er blevet fem gange mere omfattende - men fordi Joachim er prins, og fordi et flertal i Folketinget mener, at prinselønnen skal med over Atlanten.

Det skal dog nævnes, at prins Joachim i 2020 blev udnævnt som brigadegeneral i forbindelse med sin stilling som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris. Dermed har han højere rang end den nuværende forsvarsindustriattaché i Washington, som 'blot' har rangen af orlogskaptajn, og det betyder også en lidt højere basisløn.

Det er dog nu en irrelevant forskel, eftersom prinserangen lønmæssigt er langt højere, end hvad både en brigadegeneral eller en orlogskaptajn burde tjene - og at det er denne, prins Joachim kommer til at høste i frihedens USA. Med andre ord: en sand amerikansk drøm - betalt af de danske skatteborgere.

