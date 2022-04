Ophedet debat: Raser over prinsens FCK-tørklæde

Prins Christian har i den grad skabt debat, efter at han mandag, hvor FCK og Brøndby tørnede sammen, flashede et FCK-halstørklæde.

Mandag var prins Christian klar på lægterne, da FCK og Brøndby bragede sammen.

Og ud fra det FCK-halstørklæde, som den danske tronarving havde på, er der vist ingen tvivl om, hvem prinsen holdt med.

Et valg der bestemt ikke er gået ubemærket hen på Twitter, hvor det blandt andet er blevet kaldt for 'en kæmpe brøler' og i den grad har fået flere sind i kog og affødt en række kommentarer.

Kongehus-ekspert Lars Hovbakke Sørensen vurderer da også over for Ekstra Bladet, at det er sidste gang, vi har set prinsen iført FCK-fantrøje.

- Kongehuset kendetegnes ved, at de foretager sig nogle ting, der samler og ikke splitter nationen, lyder det.

Og netop splittet - det har prinsens FCK-halstørklæde gjort.

'Det er høhø-sjovt, hvis man er fck-fan. Men hvis man er alt andet, og det er langt de fleste, så er det dumt og tankeløst og provokerende. Han skal være hele landets konge, og dette er en kæmpe brøler. Nogen burde have advaret ham,' skriver en anden.

Men det er ikke ren dårlig stemning over prinsens FCK-halstørklæde.

Men selvom der lige nu er godt gang i debatten, så vil episoden ikke komme til at skade kongehuset på længere sigt, vurdere Lars Hovbakke Sørensen.

- Kongehuset skal ikke lave mange fodfejl, før det bliver en stor sag, men det her vil ikke skade kongehuset på længere sigt.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Prins Christian viser sig offentligt iført FCK-merchandise.

Allerede i 2011 kunne man se den dengang seks-årige prins Christian på lægterne iført en FCK-trøje, da tog de københavnske løver imod Randers i Parken.

Kronprins Frederik og prins Christian i 2011 i parken, da FCK tog imod Randers. Foto:Tariq Mikkel Khan / POLFOTO

I 2011, da FCK tog imod Randers i Parken, var prins Christian iført FCK-bluse Foto: Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Er prins Christian - som billederne kunne tyde på - FCK-fan, så er han ikke den første royale, der har bekendt kulør.

Tilbage i 2009 meldte kronprins Frederik ud, at han holder med AGF. Prins Joachim har ligeledes også afsløret, at han holder med AaB i fodbold.

Ekstra Bladet har kontaktet kongehuset for at høre mere om prinsens interesse i det københavnske fodboldhold, det har de dog ikke ønsket at kommentere.