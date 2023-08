Overrasker på tv: Dronningen med i ny dokumentar

Når alt om kærligheden, skandalerne, sorgerne og ikke mindst glæderne i den svenske konges liv skal fortælles, bliver det med hjælp fra dronning Margrethe.

Den danske dronning medvirker nemlig i den splinternye dokumentarserie 'The King's Inner Circle', skriver Viaplay i en pressemeddelelse.

- I denne serie fortæller vi historien om Sveriges mest kendte person med hjælp fra de mennesker, der kender ham bedst: hans kone, hans storesøster og hans barndomsvenner. Seerne får set sider af kongen, som de aldrig har set før, og serien rummer unikt materiale, udtaler seriens forfatter og executive producer, Roger Lundgren, i pressemeddelsen.

Dokumentaren har premiere 29. august og vil bestå af tre afsnit. 'Min bror kongen', 'Min ven kongen' og 'Min mand kongen'.

Hvad dronning Margrethe konkret vil fortælle om den svenske kong Carl Gustaf i dokumentaren, melder pressemeddelelsen intet om, men mon ikke den danske dronning især vil titte frem i afsnittet 'Min ven kongen', hvor flere af kongens nærmeste venner fortæller om deres billede af kongens opvækst, hvordan han var i sin ungdom samt om deres forhold i hans tid som regent.

Dronning Margrethe havde selskab af både den svenske og den norske konge ved sin 75-års fødselsdag. Foto: Joachim Adrian

Vakte opsigt: Forfærdeligt

Sidst der var en dokumentar om den svenske kong Carl Gustaf, endte han med at vække opsigt.

Det skete, da kongen i dokumentaren 'Sveriges sidste konge' fik sagt, at han mener, at det er uretfærdigt, at hans søn, prins Carl Philip, blev frataget kravet på at arve tronen et halvt år efter sin fødsel.

Det skete, da grundloven i Sverige blev ændret, så prinsens storesøster, kronprinsesse Victoria, kunne overtage hvervet.

- At have love, der fungerer med tilbagevirkende kraft, er ikke klogt, mener jeg fortsat, lyder det fra kongen i dokumentaren.

- Min søn, prins Carl Philip, blev født, og pludselig ændrede man det, så han mistede det hele. Det er ganske underligt, synes jeg, fortsætter han.

Ifølge SVT, der står bag dokumentaren, blev kongen spurgt, om han mener, det er uretfærdigt, at hans søn er rykket ned i arvefølgen som følge af grundlovsændringen.

- Ja, det synes jeg. Som forælder synes jeg, at det er forfærdeligt, svarede han ifølge mediet.

Kongen mener, at grundlovsændringen har styrket monarkiet som institution - den skulle bare ikke have været gældende med tilbagevirkende kraft.