Pilgaard tilbage på skolebænken

Der er meget, man kan gå til, og lige nu går ægteparret Hans og Jobbe Pilgaard til færøsk.

- Ja, den er god nok, siger tv-værten og tilføjer:

- Det er svært, men hyggeligt.

Forklaringen på den nye 'hobby' er, at parret sidste år købte sig et lille sted på Færøerne, som de har tabt deres hjerter til. Og som de til februar sætter kurs mod for at trække stikket i to måneder.

- For mig er Færøerne et time out. Der er så smukt, så råt og så stille. Og så er færingerne nogle dejlige mennesker. Man slipper for mange negative tanker deroppe, og der er jo ellers meget skidt at bekymre sig om for tiden. Corona og Putin for eksempel, siger han og fortsætter:

- Efter min mening er den bedste måde at blive integreret på et nyt sted at lære sproget, siger han.

Da de indtil videre kun har haft to lektioner af halvanden times varighed, er det dog begrænset , hvor meget de endnu kan sige på sproget.

Parret regner da på heller ingen måde med at kunne mere end nogle få hverdags-sætninger, når de om få uger ankommer til Færøerne.

- Vi kan helt klart forstå mere af sproget, end vi kan tale det. Men jeg synes, det går fremad, og så øver vi os ved at gå ind og læse på nogle færøske hjemmesider hver dag.

Tyvstart

Hans Pilgaard tyvstartede dog lidt for et par år siden..

- Jeg var deroppe til Priden. I den forbindelse lærte jeg nogle sætninger af min færøske vens søn - blandt andet at sige ,'jeg er meget stolt over at være her i dag'.

- Hvor meget tid tilbringer i deroppe?

- Omkring fire måneder om året. Det er vi så heldige at kunne.

- Kan I på et tidspunkt finde på at flytte permanent derop?

- Jeg kan da godt se mig som fårehyrde, der sidder og skuer ud over den storslåede natur ... Nej, seriøst , jeg elsker også livet i København, hvor der er fuldt knald på. For mig er de to ting en perfekt cocktail. Jeg glæder mig hver gang, jeg skal fra fra det ene sted og tilbage til det andet,

- Sådan en tilværelse vil mange sikkert misunde dig?

- Det kan jeg godt forstå. Hvis ikke det var mig, så ville jeg også være misundelig, siger han med et grin.

