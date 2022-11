Pind: Giv kongehuset fripas

Søren Pind mener, at kongehuset bør få fripas fra politiske spørgsmål i den kommende tid. Derudover skriver han, at ministrene i stedet skal svare på spørgsmålene

Søren Pind er ikke tilfreds med, at kongehuset får politiske spørgsmål disse dage.

Den tidligere justitsminister, der nu er blevet udnævnt som formand for det såkaldte Medieansvarsudvalg, anklager medierne for at gå for langt.

Og søndag aften skriver han på Twitter, at kongehuset nu bør få fripas fra politiske spørgsmål.

'Ku vi ikke blive enige om at give kongehuset fripas i den kommende tid? Det er regeringens ansvar, hvad kongehuset måtte beflitte sig med politisk - spørg ministre i stedet. Som det fremgår af grundloven er Kongen fredhellig. Man er ved at reducere dem til politikere. Stop det', skriver Pind.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Søren Pind i forhold til tweetet, men han har ikke mere at føje til, oplyser han.

Kronprins Frederik vil ikke svare på, om han tager til Qatar eller ej i forbindelse med VM

Kronprinsen til Qatar?

Det vides ikke, om Søren Pinds tweet kommer i forlængelse af Ekstra Bladets interview med kronprins Frederik.

Kronprinsparret har netop været på erhvervsfremstød i Vietnam, hvor Ekstra Bladet spurgte kronprins Frederik, om han rejser til Qatar for at støtte landsholdet til VM i fodbold.

- Det danske landshold har altid min støtte, lige meget hvor i verden de spiller, lød ordene fra prinsen. Han ville dog ikke svare på, om han skal afsted eller ej.

Kongehusekspert Kim Bach mener dog, at kronprins Frederik selv 100 procent gerne vil afsted til Qatar.

Beslutningen om at rejse til ørkenstaten bliver dog ikke truffet af kongehuset. Det er nemlig regeringen, der bestemmer, om kronprinsen rejser til det udskældte verdensmesterskab eller ej.

Kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S) svarede udenom, da Ekstra Bladet spurgte hende til valget af Søren Pind som formand for medieansvarsudvalget

Henvist til stripperstang

Søren Pind har som formand for Medieansvarsudvalget gang på gang revset medierne.

Men landets tidligere justitsminister går ofte selv langt på sine egne sociale medier og har brilleret med en række kontroversielle udtalelser.

Pind har blandt andet kaldt spionchefen Lars Findsens sexliv for 'depraveret' og lavede i sidste måned en afstemning om det.

Og under valgkampen forsvarede Pind de politiske partier, som af mediet Frihedsbrevet er blevet grebet i at omgå reglerne med partistøtte.

Pind henviste efterfølgende en kvindelig journalist fra selvsamme medie til en stripperstang, da hun stillede ham et spørgsmål.

Ekstra Bladet spurgte fungerende kulturminister Ane Halsboe Jørgensen (S), der har valgt Søren Pind til posten, til hans udtalelser og valget af ham som formand for medieansvarsudvalget.

Men Ane Halsboe Jørgensen svarede udenom igen og igen.

