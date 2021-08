Prins Christian er flyttet hjemmefra

15-årige prins Christian har i dag taget hul på et nyt kapitel af sit liv.

Den unge kommende tronfølger har pakket sine kufferter på Amalienborg Slot og er flyttet til provinsen - nærmere bestemt til Herlufsholm Kostskole i Næstved.

Her skal prinsen gå i gymnasiet, og mens dagen i dag skal bruges på at blive afleveret af far og mor og på at finde sig til rette i de nye gemakker, så starter undervisningen i 1.g onsdag.

Prins Christian hjælper dronning Margrethe ned af trapperne på Fredensborg Slot og fortæller om sin konfirmation.

Kronprinsparret og deres ældste søn har frabedt sig presse i forbindelse med prins Christians skolestart, men kongehuset har udsendt en række billeder fra dagen før dagen, hvor det går løs med terperi i matematik og dansk på den berømte kostskole.

Prins Christian er ikke den første i den nærmeste familie, der har valgt at gå i gymnasiet på den traditionsrige kostskole på Sydsjælland. Hans fætter Nikolai - Joachim og Alexandras ældste søn - tilbragte også tre år på Herlufsholm.

Prins Nikolai blev student fra Herlufsholm i 2018.

I en alder af 15 år er prins Christian flyttet hjemmefra. Foto: Keld Navntoft/kongehuset

Herlufsholm er berømt og berygtet for kæft, trit, afstraffelse og 'et fuldstændigt omsorgsforladt miljø'. Kritikerne lægger ikke fingrene imellem, når de skal beskrive kostskolen, hvor den kommende konge skal gå. Læs alt om den kontroversielle skole her.