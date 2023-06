Prins Christian må vente: - Det ville have været dumt

Der bliver ingen pengegave til prins Christian fra den danske stat, når den kommende kronprins fylder 18 år til oktober.

Det kunne Statsministeriet sammen med kongehuset mandag oplyse i en pressemeddelelse.

I stedet må han pænt vente, til han fylder 21 år, før skattekronerne ruller ind på kontoen. Og det giver ifølge Ekstra Bladets kongehus-kommentator god mening.

- Grundlæggende er det en klog beslutning, hvis man gerne vil bevare en vis opbakning til kongehuset. Havde de valgt at give ham apanage som 18-årig, ville det nok have skabt stor modstand. Det havde været dumt, siger Kim Bach.

Prins Christian deltager kun i begrænset omfang i officielle sammenhænge. For eksempel deltog han sidste sommer i mindehøjtideligheden for ofrene for skyderiet i Field's med sin far, kronprins Frederik. Foto: Linda Johansen

Et smuthul

Kim Bach tror dog ikke, at pengene går helt til spilde. Han mener, at man nu bør holde øje med, om kronprins Frederik og kronprinsesse Marys apanage stiger mere, end den normalt ville gøre.

Annonce:

- Det kan tænkes, at de laver et lille smuthul der. Selvom han (kronprins Frederik, red.) ikke sidder på tronen endnu, så skal han jo stadigvæk have et dyrt jakkesæt og fine sko, der hører til, siger Kim Bach.

Usædvanligt

Både kronprins Frederik og dronning Margrethe modtog årpenge, fra de de fyldte 18 år. Derfor springer det også i øjnene, at prins Christian ikke vil få apanagen til oktober, når han fylder 18 år.

- Det er usædvanligt historisk set, men det er ikke usædvanligt, at man fra kongehusets og Statsministeriets side er mere opmærksomme på befolkningen, siger Kim Bach og refererer til dengang, hvor grevinde Alexandra hurtigt blev upopulær blandt danskerne, fordi hun skulle til at modtage apanage.

Annonce:

- Alexandra var den danske lady Diana, og hun var mere populær end Mary i sin tid. Hendes popularitet faldt til jorden, da folk interesserede sig for, om hun fik apanage eller ej. Der er en klar erkendelse af, at de europæiske monarkiers befolkninger ikke vil finde sig i, at man deler apanage ud til højre og venstre. Det er hovedårsagen, lyder hans vurdering.

Prins Christian havde planer om at tage sin gymnasieuddannelse på kostskolen Herlufsholm, men blev på grund af skandalerne på skolen flyttet til Ordrup Gymnasium i Gentofte, hvor han starter i 3.g efter sommerferien. Foto: Keld Navntoft/kongehuset

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Virker ulogisk at grænsen er sat ved 21 år

I pressemeddelelsen kunne kongehuset oplyse, at prins Christian skal fokusere på sin uddannelse og derfor kun optræde i officielle sammenhænge i begrænset omfang, indtil han fylder 21 år og kan få apanage.

Hvorfor man netop har sat grænsen ved denne alder, undrer dog Kim Bach.

- Det virker jo lidt ulogisk, for på det tidspunkt er han heller ikke færdig med sin uddannelse, men det kan jo være, at han til den tid er blevet kronprins, siger han og fortsætter:

- Det virker dybest set til at være en måde at skyde beslutningen lidt til hjørne på. Der kan også ligge det i det, at de under alle omstændigheder fra kongehusets side tror, at prins Christian kommer til at spille en gradvist større rolle, uagtet om han skal koncentrere sig om sin uddannelse.

Ekstra Bladet har spurgt både kongehuset og Statsministeriet, hvorfor man har besluttet, at det er som 21-årig, prins Christian kan se frem til at indkassere fra statskassen.

Det har dog ikke været muligt at få svar før deadline.