Prins Christian vil ikke få tildelt årpenge som 18-årig

Når prins Christian til oktober fylder 18 år, vil han ikke modtage de såkaldte årpenge.

Det oplyser kongehuset og Statsministeriet i en pressemeddelelse.

'Prins Christians hovedprioritet i det kommende år vil være færdiggørelsen af prinsens gymnasiale uddannelse. I forlængelse heraf vil Kongehuset orientere om prins Christians videre ungdoms- og uddannelsesforløb, når tid er', står der i pressemeddelelsen fra kongehuset.

Den fortsætter:

'Det er således aftalt med Statsministeriet, at der først søges om opbakning i Folketinget til en lov om årpenge, når prinsen fylder 21 år eller ved et eventuelt tronskifte, hvis det finder sted inden.'

Fokuserer på uddannelse

Ifølge kongehuset har man truffet beslutningen, fordi prins Christian vil fokusere på sin uddannelse.

Derfor skal han fortsat kun i begrænset omfang deltage i officielle sammenhænge, efter han er fyldt 18 år.

Ifølge Statsministeriet skal der fremsættes et lovforslag for Folketinget, hvis beslutningen om årpengene skal omstødes, inden prinsen fylder 21 år - med mindre han inden da er blevet tronfølger.

Prins Christian deltager kun i begrænset omfang i officielle sammenhænge. For eksempel deltog han sidste sommer i mindehøjtideligheden for ofrene for skyderiet i Field's med sin far, kronprins Frederik. Foto: Linda Johansen

Statsministeriet oplyser, at både kronprins Frederik og dronning Margrethe modtog årpenge, fra da de fyldte 18 år. De var dog begge tronfølgere på det tidspunkt.

Man har ifølge Statsministeriet endnu ikke truffet beslutning om niveauet for årpengebeløbet.

Ingen fornuftig forklaring

Ekstra Bladet forsøgte tidligere på måneden at få svar fra kongehuset på, om prins Christian kunne se frem til at modtage årpenge i 18-års fødselsdagsgave, men det ønskede de ikke at svare på.

Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, kunne da heller ikke komme på mange gode argumenter for, at prinsen skulle have pengene.

- Jeg har svært ved at se nogen som helst fornuftig forklaring på, at han skal have de penge. Han er hjemmeboende, han er studerende. Der er intet fornuftigt, der tilsiger at han skal have dem, lød det fra Kim Bach i den forbindelse.

I 2022 modtog kronprins Frederik 21,8 millioner kroner om året, hvoraf 2,1 million er øremærket kronprinsesse Mary. Prins Joachim fik 3,8 millioner kroner i årpenge.