Prins Felix afbryder uddannelse i forsvaret

Prins Felix har besluttet at droppe ud af sit uddannelsesforløb på Hærens Løjtnantsuddannelse.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

Årsagen bag prinsens beslutning betragtes som privat, og derfor ønsker kongehuset ikke at kommentere beslutningen yderligere, står der i pressemeddelelsen.

Prins Felix indledte uddannelsen på Gardehusarkasernen i Slagelse i august, efter han i juni blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium.

Dermed har prinsen ikke længe været iført hæruniformen.

I juni kunne prins Felix ellers fortælle til Ekstra Bladet, at han så frem til at begynde uddannelsen.

- Det har været en stor tradition for familien. Nu har min bror prøvet det, og det vil jeg også. Jeg er ikke afskrækket af, at min bror ikke blev der, jeg har været ret besluttet på, at det var det, jeg skulle, lød det fra prinsen, efter han havde fået studenterhuen på hovedet.

Følger i storebrors fodspor

Heller ikke storebror prins Nikolai holdt længe i Forsvaret. I efteråret 2018 stoppede han på sin uddannelse som reserveofficer på Varde Kaserne efter to måneders tjeneste.

Dermed har begge prinser brudt med traditionen i familien om uddannelse i Forsvaret. Prinsernes far, prins Joachim, startede i sin tid sin militære karriere ved Dronningens Livregiment i 1987.

I dag tjener han som forsvarsattaché i Paris.

Også kronprins Frederik har en lang karriere i Forsvaret bag sig, blandt andet har han gjort tjeneste i Frømandskorpset.

