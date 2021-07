Prins Felix bekræfter: Har fået kæreste

Det går som smurt for den unge prins Felix.

Han har nemlig ud over studentereksamen også fået sig en kæreste.

Det bekræfter han over for B.T gennem presseansvarlige Helle von Wildenrath Løvgreen. .

- Det er rigtigt, at jeg er kærester med Karen. Vi har set hinanden i et stykke tid, lyder det.

Den udkårne hedder Karen Bak, og hun har gået på Ingrid Jespersens Gymnasium, hvor prins Felix har gået på Gammel Hellerup.

Prinsen har ikke tidligere fortalt om kærligheden, men om det er hans første kæreste vides ikke.

Flot eksamen

Prins Felix er netop blevet færdig med sin uddannelse på gymnasiet, hvor han sluttede med et flot 12-tal i dansk.

- Det er jo 13 års slid, og det er gået meget fint, lød det ydmygt fra prinsen, da han mødte pressen.

Fremtiden for den unge prins byder på et længere forløb på kasernen i Slagelse, hvor han skal være et enkelt år og et andet år på en kaserne, han selv kan ansøge om.

- Det har været en stor tradition for familien. Nu har min bror prøvet det, og det vil jeg også. Jeg er ikke afskrækket af, at min bror ikke blev der, jeg har været ret besluttet på, at det var det, jeg skulle, fortæller han.

Ud over militæret overvejer prinsen at tage en uddannelse på CBS.