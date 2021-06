Prins Felix er blevet student

Det var en glad prins, Ekstra Bladet mødte ved Gammel Hellerup Gymnasium onsdag.

Prins Felix er nemlig blevet student, og det var endda med et 12-tal i dansk, som var det sidste fag, han skulle op i.

Her var det faderen, prins Joachim, der sammen med storebror prins Nikolaj satte huen på.

Nu skal dagen fejres med familien, fortæller den glade prins.

Den nærmeste familie var med, da prinsen fik hue på. Foto: Jonas Olufson

- Jeg havde godt nok ikke forventet så mange af jer, fortalte prins Felix med et grin, da han blev mødt af den fremmødte presse.

Prinsen var meget glad for at være færdig med skolen.

- Det er jo 13 års slid, og det er gået meget fint, lød det ydmygt fra prinsen, der jo som bekendt endte med et flot 12-tal i huen.

Familien skulle efter huen ud og spise frokost sammen og derefter begynder studentertiden for prinsen.

- Der venter også et hav af studentergilder og translokationen, fortalte prins Felix.

Prinsen vil især huske tiden på Gl. Hellerup Gymnasium som dejlig og fredelig, hvor han mødte mange gode venner, også selvom corona satte en kæp for meget af det sociale.

Fremtid i militæret

Fremtiden for den unge prins byder på et længere forløb på kasernen i Slagelse, hvor han skal være et enkelt år og et andet år på en kaserne, han selv kan ansøge om.

- Det har været en stor tradition for familien. Nu har min bror prøvet det, og det vil jeg også. Jeg er ikke afskrækket af, at min bror ikke blev der, jeg har været ret besluttet på, at det var det, jeg skulle, fortæller han.

Ud over militæret overvejer prinsen at tage en uddannelse på CBS.

Og der er tale om en meget ansvarsbevidst ung mand, der ikke forlader de danske grænser i sommerferien.

- Det meste bliver i Danmark. Man må jo ikke glemme, at der stadig er corona.

om prinsen skal besøge sin far i Paris, blev ikke besvaret, men prinsen var meget glad for at have ham hjemme.

- Det er rigtig dejligt, også selvom det kun er for en kort stund.

Det var ikke meget Alexandra og Joachim fik sagt, men de fik da fortalt, at de var meget stolte af deres søn.