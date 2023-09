Prins Joachim i Washington, D.C: Vil tilbage til Danmark

Det var en prins Joachim i hopla, der fredag eftermiddag dansk tid kom gående i solskinnet til sin første arbejdsdag som forsvarsindustriattaché på den danske ambassade i Washington, D.C.

- Det er en spændende dag. Det er 1. september. Det er min første arbejdsdag her på den danske ambassade i Washington, lød det, da prinsen tog sin rygsæk og solbriller af foran den fremmødte presse foran gitterporten til sin nye arbejdsplads, hvor Ekstra Bladet var til stede.

- Det er ikke bare en ny arbejdsplads, det er også en ny stilling som forsvarsindustriattache, som er noget, jeg har set umådeligt meget frem til, og som jeg synes er et naturligt følge af det virke, jeg har haft i Paris.

- Det er også noget, jeg har ventet de sidste mange måneder på at komme rigtig godt i gang med, lød det fra prinsen, der samtidig fortalte, at flytningen dog var foregået 'med løftede øjenbryn'.

De siger, at det er 'med løftede øjenbryn', at De er flyttet hertil. Er det, fordi det måske ikke har været Deres egen beslutning at komme hertil Washington, spurgte Ekstra Bladet.

- Nej, tværtimod. Det er faktisk, fordi der er visse ting i en flytning, som uanset hvad udgør et stressmoment, og når det så er USA, så er alt jo større, og når man så er ny på stedet, så er der mange ahaoplevelser, lød det fra prins Joachim.

Hvilke ahaoplevelser har det været?

- Det er ikke nemt at flytte kontinent. Paris var vores anden hjemmebane, og Europa er Europa. Det kender vi. Det her er noget helt andet. Vi har haft nogle udfordringer og har stadig rigeligt at se til i forhold til indflytningen, men børnene startede i skole i mandags, og de er henrykte. De synes, det er spændende og har allerede fået nye venner, fortalte prins Joachim.

Hjem til Danmark

Prins Joachim og hustruen, prinsesse Marie, har siden 2019 boet i Paris med deres to børn, greve Henrik og komtesse Athena. Adspurgt, hvorvidt planerne efter USA er at blive eller rykke hjem til Danmark, når den tidsbegrænsede stilling udløber efter tre år, er der ingen tvivl om, at familien skal hjem til det kolde nord igen.

- Jo, det har vi (planer om, red). Danmark er vores base, Danmark er vores hjem. Men vi er lige startet her, så det er slet ikke noget, vi har i tankerne lige nu, lød det fra prins Joachim.

