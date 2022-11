Prins Joachim og prinsesse Marie forlader jobs i Frankrig

Når kontrakten udløber til sommer, forlader prins Joachim sit job som forsvarsattaché på Den Danske Ambassade i Paris.

Det oplyser han i et interview med Billed-Bladet.

Beslutningen om ikke at forsøge at få kontrakten forlænget betyder, at han og prinsesse Marie flytter fra den franske hovedstad, hvor de begge arbejder, skriver Billed-Bladet.

- Det her er et fantastisk job, fordi der er så mange ender, der mødes, og enheder, der går op - det går op i en større enhed altsammen. Jeg er godt klar over, at det, at jeg kan tale fransk og ikke bare verbalt udtrykke mig på fransk, men at jeg også kan omstille mit mindset til det franske, gør, at jeg i mit hverv som forsvarsattaché har kunnet nå længere ud til franskmændene, fordi jeg kan polere de sider af, som måske sommetider går tabt i oversættelsen, 'lost in translation'. Og også den anden vej fra Frankrig til Danmark. Det er et fantastisk job, men altså det stopper her til sommer, det gør det, siger prins Joachim til mediet.

Over for Billed-Bladet gør prins Joachim det klart, at han og prinsesse Marie ikke skal bo i Frankrig, når kontrakten udløber. Om han vender tilbage til Danmark, svarer prinsen dog ikke på.

Midt i krisen

Udmeldingen fra prins Joachim kommer i kølvandet på en tumultarisk tid i kongehuset. I en pressemeddelelse i slutningen af september meddelte kongehuset, at man havde valgt at fratage prins Joachims børn deres titler fra 1. januar 2023.

Det fik prins Joachim til over for Ekstra Bladet at tage bladet fra munden og udtrykke sin skuffelse over den måde, beslutningen var blevet truffet på.

Prins Joachim siger, at hans børn er blevet 'gjort fortræd', da dronningen fratog dem prins- og prinsesse-titlerne.

Siden har dronning Margrethe i en pressemeddelelse udtalt, at hun var ked af prins Joachims reaktion. Det er desuden kommet frem, at prins Joachim har talt med den øvrige kongelige familie om miseren.

Prins Joachim tiltrådte stillingen som forsvarsattaché i september 2020. På det tidspunkt lød kontrakten på tre år med mulighed for forlængelse. Men det har han altså nu besluttet ikke at forfølge.

Prinsen uddyber ikke over for Billed-Bladet, hvad der ligger til grund for hans beslutning. Han understreger dog, at han vil gøre sit arbejde helt frem til kontraktens udløb.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset, men det har endnu ikke været muligt. Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra Forsvarsministeriet og den danske ambassade i Paris, men det har heller ikke været muligt.

