Prins Joachim om det danske skolesystem: Lavere niveau

Prins Joachim og prinsesse Maria har fortalt om stort og småt i et interview med det franske Point de Vue.

Spørgsmål om deres børn, Henrik og Athena, bliver naturligvis også stillet af det franske medie.

Her vil man gerne vide, hvordan børnene har det i den franske skole.

- Hvordan tilpasser prins Henrik og prinsesse Athena sig til det franske skolesystem?, lyder spørgsmålet.

Og her er det en åben Joachim, der fortæller, at der er forskel på det akademiske niveau i de to lande.

- I Danmark drejer alt sig om barnets trivsel, hvilket betyder, at det akademiske niveau nogle gange ikke er så højt som i Frankrig. Henrik og Athena ved meget i dag, og det er også fordi, de går i en tosproget skole. I starten forstod de ikke helt det med karakteren, da vi i Danmark ikke giver børn karakter. Det kommer først senere. Men de virker glade. Under alle omstændigheder klarer de sig meget godt.

Prinsesse Marie giver sin mand ret i, at der er mere fokus på det akademiske i landet.

- Her er systemet meget akademisk. Vi lærer meget og hurtigt. I Danmark tages der mere hensyn til barnets psykologiske udvikling og opfordres til at udtrykke sig mere.

Kan hvad de vil

I interviewet fortæller parret, at Henrik og Athena er meget forskellige, når det gælder deres titler som royale.

- Jeg er ikke bekymret for Athene. Hun er meget fortrolig med sin familiehistorie. For Henrik er det anderledes. Han kan ikke lide at blive mindet om, hvem han er. Børn er ikke altid så søde ved hinanden, men så længe vi er sammen, er han tryg, lyder det fra prinsesse Marie.

De understreger begge, at børnene er frie til at vælge den karriere i livet, som de ønsker.