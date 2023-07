Prins Joachim sælger palæ for svimlende millionbeløb

Prins Joachim har solgt sit palæ på Emiliekildevej i Klampenborg.

Det skriver Se og Hør.

Ifølge mediet er det den nuværende koncernchef forsikringsselskabet Tryg, Johan Kirstein Brammer, der har købt ejendommen.

Salget bekræftes af oplysninger i Tinglysningen, som Ekstra Bladet har gennemgået.

Her fremgår det, at prins Joachim har fået hele 44 millioner kroner for boligen på 448 kvadratmeter.

Prinsen har ejet boligen siden 2014. Dengang betalte han 34.500.000 kroner for boligen - 9,5 millioner kroner mindre, end han nu har solgt den for.

Købsaftalen blev underskrevet 29. juni, og 7. juli kunne de nye ejere så overtage huset, der blandt andet byder på en kælder på 200 kvadratmeter, en udendørs pool og en grund på intet mindre end 2503 kvadratmeter.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling, at huset er blevet solgt.

Prins Joachim har nu fået solgt sin fornemme bolig i Klampenborg. Foto: Anthon Unger

Mod nye eventyr

Med salget er prins Joachim og familien helt klar til det nye eventyr, der inden længe venter dem i USA.

Her skal prins Joachim fra 1. september tiltræde i sit nye job som forsvarsindustriattaché i Washington.

- Min familie og jeg ser frem til vores kommende tilværelse i Washington. Det har været et privilegium at være udsendt for Danmark for at fremme danske interesser i Frankrig, har prins Joachim tidligere udtalt om det nye job:

- Nu retter vi fokus mod Amerika, hvor jeg skal bidrage til Danmarks transatlantiske samarbejde på det forsvarsindustrielle område,« udtalte han i forbindelse med det nye job, lyder det videre.

Siden 1. september 2020 har prins Joachim og familien været bosat i Paris, hvor han har været forsvarsattaché på den danske ambassade i den franske hovedstad.

Kongehuset har tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet, at villaen i Klampenborg har været udlejet, mens prinsen har været forsvarsattaché i Paris.

Prins Joachim ejer fortsat ejendomme for millioner i Sønderjylland, selvom han nu har solgt endnu en bolig. Læs mere om dem her.