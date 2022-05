Prins Nikolai fik advarsel på Herlufsholm for brud på alkoholregler

Tidligere rektor på Herlufsholm fortæller, at prins Nikolai fik advarsel for at bryde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm. Grevinde Alexandra bekræfter over for Ekstra Bladet, at prinsen fik en advarsel

Under sin skoletid på Herlufsholm fra 2014 til 2018 fik prins Nikolai, der i dag er 22 år, en advarsel for ikke at overholde skolens alkoholregler.

Sådan lyder det fra den tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius, som var rektor på skolen fra 1993 til 2016, i et interview med TV 2 Øst.

Her bliver rektoren spurgt til, hvorvidt det er rigtigt, at ledelsen holdt en hånd over de elever, der var særligt priviligerede - herunder medlemmer af den royale familie.

Det afviser rektoren dog pure.

- Jeg kan love dig for, at den der myte om, at vi har set med særlige positive øjne på folk, der kommer fra samfundets øverste top overhovedet ikke har noget som helst på sig, siger han og tilføjer:

- Jeg kan give et eksempel. Vi havde en elev her for nogle år tilbage, som var medlem af den kongelige familie. Folk ved godt, hvem jeg taler med. Han overskred en af skolens alkoholregler, og jeg må sige, at jeg var iskold. Der var slet ikke nogen tvivl om, at den dreng skulle have en advarsel, og det fik han. Så blev hans far i øvrigt orienteret om det, og det mener jeg er et meget godt eksempel på, at det der med, at vi holder hånden over særlige grupper, det har intet som helst på sig.

Prins Nikolai blev student i 2018 fra Herlufsholm Kostskole. Foto: Jonas Olufson

Det var prinsen

Da nyhedsværten på TV 2 Øst spørger til, hvorvidt det er prins Nikolai, den tidligere rektor referer til, svarer han prompte:

- Ja, det er det.

Ifølge Klaus Eusebius reagerede prins Nikolais far, prins Joachim, meget positivt på udmeldingen fra rektoren.

- Han reagerede utroligt positivt. Han var faktisk rigtig glad for, at vi havde taget fat på det, som de allerfleste forældre gør, når der er noget, der ikke er i orden, og vi så kontakter dem for at fortælle det og beder om at få støtte til den fremtidige adfærd.

Ekstra Bladet har været i kontakt med grevinde Alexandras presserådgiver. Herigennem bekræfter grevinde Alexandra, at prins Nikolai fik en advarsel i sin tid på Herlufsholm.

- Grevinden kan bekræfte, at prins Nikolai har fået en advarsel og blev hjemsendt et par dage, og begge forældre talte med ham om det i den forbindelse, lyder det fra Helle von Wildenrath Løvgreen.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få et interview med Klaus Eusebius, der var rektor på Herlufsholm i 23 år, men han har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet. Ekstra Bladet vil ellers meget gerne spørge ham, hvorfor han har valgt at fortælle om prins Nikolais brud på alkoholreglerne offentligt.

Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra kongehuset, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Dybt rystet

I forbindelse med de afsløringer, der er kommet frem i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', har prins Nikolais mor, grevinde Alexandra, udtalt, at hun er rystet over de beretninger, der er kommet frem om vold, krænkelser og overgreb som en del af hverdagen på sin søns tidligere skole.

Hun fortalte samtidig, at prins Nikolai kun har haft gode oplevelser på Herlufsholm.

- Jeg er dybt rystet, for min søn har kun gode minder fra sin skoletid på Herlufsholm, sagde grevinde Alexandra til Ekstra Bladet og flere andre medier gennem sin presseansvarlige, Helle von Wildenrath Løvgreen, og understregede samtidig, at hun tager skarpt afstand fra de rystende afsløringer.

Det danske kongehus har ad flere omgange haft deres børn indskrevet på Herlufsholm. Prins Nikolai startede på skolen i tiende klasse i 2014 og påbegyndte derefter sin gymnasielle uddannelse på skolen. I juni 2018 blev han student fra skolen.

I øjeblikket går tronarvingen prins Christian på skolen, mens også prinsesse Isabella inden længe starter i niende klasse på den skandaleramte skole.

