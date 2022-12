Prins Nikolai: Jeg har jo ikke kendt andet

I programmet 'Min egen kurs' fortæller prins Nikolai, hvordan det har været at skulle finde sin egen vej i en tilværelse, der i høj grad var defineret for ham på forhånd

- Jeg er jo vokset op i det her miljø. Det har altid været der.

Således siger prins Nikolai i programmet 'Min egen kurs', der sendes på TV 2 Fri mandag aften.

I programmet er vært Emil Midé Erichsen sammen med prins Nicolai sejlet ud på skibet Havana. Her taler de om, hvordan det har været for prins Nikolai at skulle finde sin egen vej i en tilværelse, der i høj grad var defineret for ham på forhånd.

I 'Min egen kurs', der er optaget i slutningen af maj 2022, fortæller prinsen om, at han allerede i de mindre klasser blev klar over, at han kom fra en ganske særlig familie. Han havde nemlig kun en titel og et fornavn - og altså intet efternavn.

- Jeg tror i virkeligheden, at det er gået op for mig i en rimelig tidlig alder. Så har man gået i anden klasse (og er blevet spurgt, red.), 'hvad er dit efternavn', så har jeg jo skullet fortælle, at det er en meget spøjs historie, men jeg har jo ikke rigtig noget efternavn. Det er jo en titel, og så er mit fornavn Nikolai.

Men fra 1. januar 2023 skal prins Nikolaj vænne sig til en ny titel. Dronning Margrethe har nemlig fra 1. januar valgt at strippe prins Joachims børn for deres titler som prinser og prinsesse.

Det betyder, at prins Nikolai i stedet kan kalde sig greve af Monpezat.

Programmet 'Min egen kurs' skulle efter planen have været sendt til foråret, men over for Ekstra Bladet har TV 2 via redaktør Stine Lundbak Ravn bekræftet, at krisen i kongehuset har været udslagsgivende for, at programmet nu i stedet sendes i december.

I et interview med Ekstra Bladet fortalte prins Nikolai, at han var chokeret og ked af det over beslutningen, som betyder, at han efter nytår i stedet bliver grev Nikolai af Monpezat. Læs interviewet her.